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10 отличных фильмов с Тильдой Суинтон

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Окча»
Фото Кадр из фильма «Окча»

Сегодня, 5 ноября, день рождения отмечает британская актриса, знакомая как фанатам зрелищных блокбастеров, так и любителям артхауса и инди-проектов. В фильмографии Тильды Суинтон можно найти суперхиты из киновселенных Marvel и DC, экспериментальные короткометражки и картины самых разных жанров.

Кадр из фильма «Майкл Клейтон»
Фото Кадр из фильма «Майкл Клейтон»

Первый и пока единственный «Оскар» Суинтон получила за второстепенную роль в юридическом триллере «Майкл Клейтон». Кроме того, в копилке звезды есть Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля, приз Европейской киноакадемии, премия BAFTA, два «Сатурна», Золотой лев за вклад в мировой кинематограф, а также несколько номинаций на «Золотой глобус», «Сезар», премию Гильдии актеров и другие награды.

Рассказываем о самых популярных фильмах с участием актрисы. Во многих из них она засветилась лишь на вторых ролях, но все равно запомнилась зрителям своими яркими и разноплановыми образами.

Загадочная история Бенджамина Баттона

Год: 2008.
Страна: США.
Режиссер: Дэвид Финчер.
В ролях: Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Джулия Ормонд, Тараджи П. Хенсон и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.
Рейтинг IMDb: 7,8.

Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»
Фото Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Экранизацию одноименного рассказа американского классика Фрэнсиса Скотта Фицджеральда отметили тремя «Оскарами» (за грим, декорации и визуальные эффекты), тремя премиями Британской академии и тремя «Сатурнами» (один из них получила Тильда Суинтон).

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В истории о мужчине, который родился дряхлым стариком и начал молодеть, актрисе досталась роль Элизабет Эббот — жены высокопоставленного министра, закрутившей в 1940-х роман с Бенджамином Баттоном. Кстати, до этого Суинтон уже работала с Брэдом Питтом: вместе они снялись в черной комедии «После прочтения сжечь».

Отель «Гранд Будапешт»

Год: 2014.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Уэс Андерсон.
В ролях: Рэйф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан, Эдриан Броуди и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8,1.

Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»
Фото Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»

Дебютным совместным проектом Тильды Суинтон и Уэса Андерсона стала трогательная комедия «Королевство полной луны». Позже она озвучила одного из персонажей «Острова собак» и засветилась в двух последних полнометражных фильмах режиссера: «Французский вестник» и «Город астероидов».

И все же самым ярким появлением Тильды в киновселенной Уэса Андерсона по праву считается Мадам Д. — богатая пожилая дама из авантюрной комедии «Отель «Гранд Будапешт». Картина о приключениях консьержа Густава и молодого портье Зеро Мустафы получила Гран-при жюри Берлинского кинофестиваля, пять премий BAFTA, четыре «Оскара» и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», а также российские кинонаграды «Жорж» и «Золотой орел».

Константин: Повелитель тьмы

Год: 2005.
Страна: США, Германия.
Режиссер: Фрэнсис Лоуренс.
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф, Джимон Хонсу и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»
Фото Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»

В 2006 году «Константин» претендовал на премию «Сатурн» как лучший фильм ужасов, но уступил хоррору «Шесть демонов Эмили Роуз». В супергеройском блокбастере о детективе-оккультисте из комиксов DC Тильда Суинтон сыграла ангела-полукровку по имени Габриэль.

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Недавно Фрэнсис Лоуренс заявил о готовности снять сиквел. Сценарий еще не написан, однако режиссер рассказал о том, что уже встречался с Киану Ривзом для обсуждения идей.

Доктор Стрэндж

Год: 2016.
Страна: США.
Режиссер: Скотт Дерриксон.
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Чиветель Эджиофор и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»
Фото Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

В киновселенной Marvel Тильда Суинтон тоже успела отметиться. В 2016 году актриса впервые появилась на экране в образе наставницы Стивена Стрэнджа. Правда, в комиксах Древний всегда изображался как тибетский монах, поэтому выбор на эту роль англичанки вызвал у многих зрителей вопросы.

Сольный фильм о Докторе Стрэндже принес Суинтон «Сатурн» в категории «Лучшая актриса второго плана». Позже она вернулась к образу Древней в ленте «Мстители: Финал».

Пляж

Год: 2000.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Дэнни Бойл.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Виржини Ледуайен, Тильда Суинтон, Гийом Кане и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 6,6.

Кадр из фильма «Пляж»
Фото Кадр из фильма «Пляж»

Приключенческая драма, снятая по одноименному роману британского писателя Алекса Гарланда, получила смешанные отзывы. Сама картина боролась за главный приз Берлинского кинофестиваля («Золотого медведя» в итоге получила «Магнолия» с Томом Крузом), а вот Леонардо ДиКаприо получил номинацию на антипремию «Золотая малина».

Тильда Суинтон сыграла Сэл — лидера пляжной общины, которая пытается скрыть их райский уголок от людей, но вскоре обнаруживает, что главный герой все-таки поделился картой с другими туристами.

Выживут только любовники

Год: 2013.
Страна: Великобритания, Германия, Греция, Франция.
Режиссер: Джим Джармуш.
В ролях: Тильда Суинтон, Том Хиддлстон, Антон Ельчин, Миа Васиковска и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Кадр из фильма «Выживут только любовники»
Фото Кадр из фильма «Выживут только любовники»

Не обошла актрису стороной и мода на вампиров. Правда, Суинтон сделала выбор не в пользу крупного блокбастера или стримингового сериала: она приняла участие в проекте Джима Джармуша — одного из главных представителей американского независимого кинематографа.

В фэнтези-драме «Выживут только любовники», которая попала в основной конкурс Каннского кинофестиваля, звезда перевоплотилась в древнюю вампиршу по имени Ева: по сюжету она покидает Танжер и отправляется в Детройт, чтобы вытащить из депрессии возлюбленного Адама.

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Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф

Год: 2005.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Эндрю Адамсон.
В ролях: Джорджи Хенли, Скандар Кейнс, Уильям Моусли, Анна Попплуэлл и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,9.

Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»
Фото Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Изначально роль Белой Колдуньи в саге «Хроники Нарнии» должна была достаться Мишель Пфайффер, но актриса выбыла из проекта по семейным обстоятельствам. В итоге образ главной антагонистки достался Тильде Суинтон, которая до начала съемок не была знакома с книгами Клайва Льюиса.

Помимо первой части «Лев, колдунья и волшебный шкаф», Суинтон засветилась и в «Принце Каспиане», и в «Покорителе Зари». Роль злодейки принесла ей номинации на «Сатурн» и премию канала MTV.

Три тысячи лет желаний

Год: 2022.
Страна: Австралия, США.
Режиссер: Джордж Миллер.
В ролях: Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Эрдиль Яшароглу, Сара Хуболт и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 6,7.

Кадр из фильма «Три тысячи лет желаний»
Фото Кадр из фильма «Три тысячи лет желаний»

В одной из своих последних работ актриса вновь обратилась к жанру фэнтези. Мелодрама «Три тысячи лет желаний» повествует о британской лингвистке Алетее, которая приезжает с лекцией в Стамбул. В сувенирной лавке героиня Тильды Суинтон покупает бутылку, еще не догадываясь, что внутри сидит самый настоящий джинн.

Любопытно, что сюжет картины крутится не вокруг трех желаний Алетеи — в его основе лежат истории самого джинна. Мифическое существо рассказывает освободившей его женщине, как раз за разом оказывался в заточении.

Что-то не так с Кевином

Год: 2010.
Страна: Великобритания, США.
Режиссер: Линн Рэмси.
В ролях: Тильда Суинтон, Джон Си Райли, Эзра Миллер, Джаспер Ньюэлл и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,5.

Кадр из фильма «Что-то не так с Кевином»
Фото Кадр из фильма «Что-то не так с Кевином»

Мрачная драма «Что-то не так с Кевином» боролась за Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля (которая в итоге ушла «Древу жизни» с Брэдом Питтом), а роль Евы Хачадурян принесла Тильде Суинтон приз Европейской киноакадемии и номинации на «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии актеров.

Лента сосредоточена на жизни некогда успешной писательницы, которая теперь работает в небольшом туристическом агентстве. В свое время женщина решила полностью посвятить себя семье, а теперь пытается разобраться, что же подтолкнуло ее старшего сына к совершению массового убийства.

Окча

Год: 2017.
Страна: Южная Корея, США.
Режиссер: Пон Джун-хо.
В ролях: Ан Со-хен, Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол, Пол Дано и другие.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,3.

Кадр из фильма «Окча»
Фото Кадр из фильма «Окча»

В 2020 году южнокорейский режиссер Пон Джун-хо, к тому моменту уже получивший за «Паразитов» Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, стал настоящей сенсацией на «Оскаре»: его черная комедия с элементами триллера одержала победу в четырех категориях — «Лучший фильм», «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

Однако Тильда Суинтон успела поработать с кинематографистом задолго до этого. В 2013-м она снялась в постапокалиптической ленте «Сквозь снег», а в 2017-м — в приключенческой драме «Окча». В обеих картинах ей вновь достался образ главной злодейки, но более высоких оценок от критиков и зрителей добилась именно «Окча».

Названием фильма послужила кличка экспериментальной свиньи, которая, хоть и живет на ферме, является собственностью корпорации «Мирандо». Суинтон перевоплотилась в главу компании, которой предстоит побороться за Окчу не только с эко-активистами, но и с маленькой девочкой по имени Ми-джа, выросшей на той же ферме и годами заботившейся о животном.

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