10 отличных фильмов с Тильдой Суинтон

Сегодня, 5 ноября, день рождения отмечает британская актриса, знакомая как фанатам зрелищных блокбастеров, так и любителям артхауса и инди-проектов. В фильмографии Тильды Суинтон можно найти суперхиты из киновселенных Marvel и DC, экспериментальные короткометражки и картины самых разных жанров.

Фото Кадр из фильма «Майкл Клейтон»

Первый и пока единственный «Оскар» Суинтон получила за второстепенную роль в юридическом триллере «Майкл Клейтон». Кроме того, в копилке звезды есть Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля, приз Европейской киноакадемии, премия BAFTA, два «Сатурна», Золотой лев за вклад в мировой кинематограф, а также несколько номинаций на «Золотой глобус», «Сезар», премию Гильдии актеров и другие награды.

Рассказываем о самых популярных фильмах с участием актрисы. Во многих из них она засветилась лишь на вторых ролях, но все равно запомнилась зрителям своими яркими и разноплановыми образами.

Загадочная история Бенджамина Баттона

Год: 2008.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В ролях: Брэд Питт, Кейт Бланшетт, Джулия Ормонд, Тараджи П. Хенсон и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»

Экранизацию одноименного рассказа американского классика Фрэнсиса Скотта Фицджеральда отметили тремя «Оскарами» (за грим, декорации и визуальные эффекты), тремя премиями Британской академии и тремя «Сатурнами» (один из них получила Тильда Суинтон).

В истории о мужчине, который родился дряхлым стариком и начал молодеть, актрисе досталась роль Элизабет Эббот — жены высокопоставленного министра, закрутившей в 1940-х роман с Бенджамином Баттоном. Кстати, до этого Суинтон уже работала с Брэдом Питтом: вместе они снялись в черной комедии «После прочтения сжечь».

Отель «Гранд Будапешт»

Год: 2014.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Уэс Андерсон.

В ролях: Рэйф Файнс, Тони Револори, Сирша Ронан, Эдриан Броуди и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Отель «Гранд Будапешт»

Дебютным совместным проектом Тильды Суинтон и Уэса Андерсона стала трогательная комедия «Королевство полной луны». Позже она озвучила одного из персонажей «Острова собак» и засветилась в двух последних полнометражных фильмах режиссера: «Французский вестник» и «Город астероидов».

И все же самым ярким появлением Тильды в киновселенной Уэса Андерсона по праву считается Мадам Д. — богатая пожилая дама из авантюрной комедии «Отель «Гранд Будапешт». Картина о приключениях консьержа Густава и молодого портье Зеро Мустафы получила Гран-при жюри Берлинского кинофестиваля, пять премий BAFTA, четыре «Оскара» и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм (комедия или мюзикл)», а также российские кинонаграды «Жорж» и «Золотой орел».

Константин: Повелитель тьмы

Год: 2005.

Страна: США, Германия.

Режиссер: Фрэнсис Лоуренс.

В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, Шайа ЛаБаф, Джимон Хонсу и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Константин: Повелитель тьмы»

В 2006 году «Константин» претендовал на премию «Сатурн» как лучший фильм ужасов, но уступил хоррору «Шесть демонов Эмили Роуз». В супергеройском блокбастере о детективе-оккультисте из комиксов DC Тильда Суинтон сыграла ангела-полукровку по имени Габриэль.

Недавно Фрэнсис Лоуренс заявил о готовности снять сиквел. Сценарий еще не написан, однако режиссер рассказал о том, что уже встречался с Киану Ривзом для обсуждения идей.

Доктор Стрэндж

Год: 2016.

Страна: США.

Режиссер: Скотт Дерриксон.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Чиветель Эджиофор и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

В киновселенной Marvel Тильда Суинтон тоже успела отметиться. В 2016 году актриса впервые появилась на экране в образе наставницы Стивена Стрэнджа. Правда, в комиксах Древний всегда изображался как тибетский монах, поэтому выбор на эту роль англичанки вызвал у многих зрителей вопросы.

Сольный фильм о Докторе Стрэндже принес Суинтон «Сатурн» в категории «Лучшая актриса второго плана». Позже она вернулась к образу Древней в ленте «Мстители: Финал».

Пляж

Год: 2000.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Дэнни Бойл.

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Виржини Ледуайен, Тильда Суинтон, Гийом Кане и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Пляж»

Приключенческая драма, снятая по одноименному роману британского писателя Алекса Гарланда, получила смешанные отзывы. Сама картина боролась за главный приз Берлинского кинофестиваля («Золотого медведя» в итоге получила «Магнолия» с Томом Крузом), а вот Леонардо ДиКаприо получил номинацию на антипремию «Золотая малина».

Тильда Суинтон сыграла Сэл — лидера пляжной общины, которая пытается скрыть их райский уголок от людей, но вскоре обнаруживает, что главный герой все-таки поделился картой с другими туристами.

Выживут только любовники

Год: 2013.

Страна: Великобритания, Германия, Греция, Франция.

Режиссер: Джим Джармуш.

В ролях: Тильда Суинтон, Том Хиддлстон, Антон Ельчин, Миа Васиковска и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Выживут только любовники»

Не обошла актрису стороной и мода на вампиров. Правда, Суинтон сделала выбор не в пользу крупного блокбастера или стримингового сериала: она приняла участие в проекте Джима Джармуша — одного из главных представителей американского независимого кинематографа.

В фэнтези-драме «Выживут только любовники», которая попала в основной конкурс Каннского кинофестиваля, звезда перевоплотилась в древнюю вампиршу по имени Ева: по сюжету она покидает Танжер и отправляется в Детройт, чтобы вытащить из депрессии возлюбленного Адама.

Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф

Год: 2005.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Эндрю Адамсон.

В ролях: Джорджи Хенли, Скандар Кейнс, Уильям Моусли, Анна Попплуэлл и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,9.

Фото Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

Изначально роль Белой Колдуньи в саге «Хроники Нарнии» должна была достаться Мишель Пфайффер, но актриса выбыла из проекта по семейным обстоятельствам. В итоге образ главной антагонистки достался Тильде Суинтон, которая до начала съемок не была знакома с книгами Клайва Льюиса.

Помимо первой части «Лев, колдунья и волшебный шкаф», Суинтон засветилась и в «Принце Каспиане», и в «Покорителе Зари». Роль злодейки принесла ей номинации на «Сатурн» и премию канала MTV.

Три тысячи лет желаний

Год: 2022.

Страна: Австралия, США.

Режиссер: Джордж Миллер.

В ролях: Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Эрдиль Яшароглу, Сара Хуболт и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Три тысячи лет желаний»

В одной из своих последних работ актриса вновь обратилась к жанру фэнтези. Мелодрама «Три тысячи лет желаний» повествует о британской лингвистке Алетее, которая приезжает с лекцией в Стамбул. В сувенирной лавке героиня Тильды Суинтон покупает бутылку, еще не догадываясь, что внутри сидит самый настоящий джинн.

Любопытно, что сюжет картины крутится не вокруг трех желаний Алетеи — в его основе лежат истории самого джинна. Мифическое существо рассказывает освободившей его женщине, как раз за разом оказывался в заточении.

Что-то не так с Кевином

Год: 2010.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Линн Рэмси.

В ролях: Тильда Суинтон, Джон Си Райли, Эзра Миллер, Джаспер Ньюэлл и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Что-то не так с Кевином»

Мрачная драма «Что-то не так с Кевином» боролась за Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля (которая в итоге ушла «Древу жизни» с Брэдом Питтом), а роль Евы Хачадурян принесла Тильде Суинтон приз Европейской киноакадемии и номинации на «Золотой глобус», BAFTA и премию Гильдии актеров.

Лента сосредоточена на жизни некогда успешной писательницы, которая теперь работает в небольшом туристическом агентстве. В свое время женщина решила полностью посвятить себя семье, а теперь пытается разобраться, что же подтолкнуло ее старшего сына к совершению массового убийства.

Окча

Год: 2017.

Страна: Южная Корея, США.

Режиссер: Пон Джун-хо.

В ролях: Ан Со-хен, Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол, Пол Дано и другие.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Окча»

В 2020 году южнокорейский режиссер Пон Джун-хо, к тому моменту уже получивший за «Паразитов» Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, стал настоящей сенсацией на «Оскаре»: его черная комедия с элементами триллера одержала победу в четырех категориях — «Лучший фильм», «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».

Однако Тильда Суинтон успела поработать с кинематографистом задолго до этого. В 2013-м она снялась в постапокалиптической ленте «Сквозь снег», а в 2017-м — в приключенческой драме «Окча». В обеих картинах ей вновь достался образ главной злодейки, но более высоких оценок от критиков и зрителей добилась именно «Окча».

Названием фильма послужила кличка экспериментальной свиньи, которая, хоть и живет на ферме, является собственностью корпорации «Мирандо». Суинтон перевоплотилась в главу компании, которой предстоит побороться за Окчу не только с эко-активистами, но и с маленькой девочкой по имени Ми-джа, выросшей на той же ферме и годами заботившейся о животном.