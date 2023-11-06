Каким получился сериал «Весь невидимый нам свет» на Netflix и кому стоит его посмотреть

На стриминговой платформе Netflix вышла сериальная адаптация бестселлера американского писателя Энтони Дорра. Разобрали, получилось ли у Netflix создать продукт, достойный славы оригинала.

Роман-первоисточник

Книгу-первоисточник выпустили 6 мая 2014 года. Ее первый тираж составил 60 тысяч экземпляров, но уже к декабрю роман переиздали 25 раз, а общие продажи составили более 900 тысяч экземпляров. Сейчас количество проданных копий превышает 15 миллионов.

Роман одинаково понравился как обычным читателям, так и прессе: The New York Times громко назвала его лучшей книгой года, а в 2015 году произведение Энтони Дорра было удостоено Пулитцеровской премии за художественную книгу.

Фото Кадр из сериала «Весь невидимый нам свет»

Авторы сериала

Спустя почти десять лет после выхода романа Netflix выпустил сериал, основанный на бестселлере Энтони Дорра.

За сценарную адаптацию ответственен Стивен Найт — автор таких проектов, как «Порок на экспорт», «Жертвуя пешкой», сериала «Острые козырьки». Также он участвовал в работе над фильмами «Лок», «Эффект Колибри» и «Море соблазна».

А вот режиссировать «Весь невидимый нам свет» взялся Шон Леви — автор множества комедийных проектов Голливуда, среди которых фильмы франшизы «Ночь в музее», «Главный герой» и предстоящий триквел «Дедпула».

Сейчас на Netflix доступно 4 серии по 52-62 минуты. Они вышли на платформе 2 ноября.

О чем сериал

Главные герои романа — слепая француженка Мари-Лора и молодой немецкий радист Вернер Пфенниг. Основные события разворачиваются в городе Сан-Мало во время Второй мировой войны накануне высадки союзников. Действие регулярно разбавляется флешбэками, повествующими о прошлом героев.

Вернер — нищий парнишка из немецкого детского дома, с детства любящий технику и обладающий талантом на грани гениальности, а Мари — дочь главного ключника Парижского музея естествознания.

Фото Кадр из сериала «Весь невидимый нам свет»

Оба героя находятся на грани выхода из подросткового возраста и вместе с невзгодами взрослой жизни сталкиваются с тяготами войны и потерями. Мари-Лора бежит вместе с отцом из Парижа после взятия немцами города. Вернер же, с детства слушающий запрещенную в гитлеровской Германии радиочастоту некоего французского профессора с рассказами о мире, оказывается в центре жестокого конфликта против воли.

Именно профессор и его радиопередачи на частоте 13.10 станут связующей нитью героев: они оба с детства заслушивались одними и теми же историями, находясь в разных обстоятельствах и странах. Во время событий сериала Мари начнет передавать радиосообщения, используя эту же частоту. А молодой немец случайно на них наткнется, по привычке продолжая искать спасения в любимом радио. Кроме главных героев важную роль в истории сыграют отец главной героини — Даниэль Леблан и ее двоюродный дед — Этьен.

Каким получился сериал и как сыграли актеры

Пожалуй, главным открытием и единственным по-настоящему светлым моментом сериала стала Ария Мия Лоберти — непрофессиональная и действительно слепая актриса. Удивительным образом она оживляет действие сериала, и в некоторые моменты заставляет забыть, что весь проект построен на устойчивых клише. Именно стереотипы — главная проблема сериала Netflix. При адаптации авторы сгладили множество острых углов первоисточника и упростили историю.

Фото Кадр из сериала «Весь невидимый нам свет»

Вторую главную роль — радиста Вернера — исполнил молодой немецкий актер Луис Хофман. А вот главные звезды сериала выдали качественный актерский перформанс, но раскрыть персонажей не успели. На второй план отодвинули и Хью Лори, который примерил образ Этьена с густой седой бородой, и Марка Руффало в роли отца героини. Тем не менее на экране оба актера действительно доказывают, что могут украсить собой даже спорные проекты.

А вот главный антагонист в исполнении Ларса Айдингера вызывает не ужас или страх, а раздражение. Впрочем, безусловно талантливый актер с ролью справляется: похоже, проблема не в отсутствии харизмы, а в сценарной первооснове.

Чего не хватило в сериале

Несмотря на очерчивание четких рамок свой/чужой, создатели упустили многие моменты из произведения Энтони Дорра. В них автор первоисточника иногда будто специально ставит основную историю героев на паузу и демонстрирует ужасы войны, описывая их как беспристрастный наблюдатель.

При этом нельзя сказать, что при просмотре сериала нет ощущения страха, ведь все герои в той или иной степени сталкиваются с потерями и страданиями. Но в видении Netflix получилась скорее сказка о чудесном спасении на фоне кошмарных событий. Визуал получился сглаженным и, пожалуй, слишком стерильным, хоть и не вызывающим при этом никаких нареканий в техническом смысле. Самым душераздирающим моментом проекта стала кинохроника разрушенного Сан-Мало, которую показали в финальных титрах мини-сериала, а не драматические и накаленные моменты сюжета.

Фото Кадр из сериала «Весь невидимый нам свет»

Сериал «Весь невидимый нам свет» вряд ли станет феноменом, достойным первоисточника — это косвенно подтверждают как рецензии прессы, так и весьма скромный зрительский рейтинг. Работа вышла добротной, но все-таки слишком предсказуемой. Впрочем, проект Netflix не вызывает сожаления о потраченном времени и действительно приносит удовольствие при просмотре. Особенно если вы любите романтические истории с налетом нереалистичности на фоне исторических событий прошлого.