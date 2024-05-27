Фанат Димы Масленникова и белорусская дуэль: что показали в четвертом эпизоде «Суперниндзя. Дети»

Последний весенний выпуск увлекательного шоу «Суперниндзя. Дети» вышел уже по-летнему жарким. На полосах препятствий кипела борьба, родители и зрители громко подбадривали участников, которые радовались успехам и плакали после неудач.

А тем временем список финалистов проекта продолжает заполняться, и свободных мест в нем остается все меньше. Советуем вам обязательно посмотреть четвертый эпизод «Суперниндзя. Дети» и получить удовольствие от эмоций, бурлящих на шоу. А мы пока кратко расскажем вам самое главное.

Бегом к кумиру

Неделю назад в младшей возрастной категории уровень претендентов оказался не самым высоким, и даже были опасения, что никому из них не удастся добраться до финала. Теперь же у самых юных атлетов ситуация была другая — сразу у трех из четырех участников был опыт занятий ниндзя-спортом и участия в соревнованиях.

Особенно выделялся, в том числе и покрашенными в зеленый цвет волосами, москвич Лев Селезнев. Он признавался, что смотрел все выпуски взрослого «Суперниндзя», а на съемочной площадке мечтает встретиться с ведущим шоу, известным блогером Димой Масленниковым. И такая возможность представилась ему после квалификации, где он уверенно обошел тезку, красноярца Льва Убоженко. Тот сорвался в воду еще на середине трассы, а Селезнев пролетел ее за две минуты с хвостиком. Оказавшись с глазу на глаз с ведущими, Лев попросил у Масленникова автограф, а также приглашение на съемки ролика для ютуб-канала. Дима согласился, но поставил условие — Селезнев должен попасть в полуфинал.

Фото Пресс-служба СТС.

Но для этого ему нужно было одержать еще одну победу. В другой паре Михаил Барников из Воронежа опередил Кристину Чащину — та застыла перед батутом, опасаясь не допрыгнуть до катушки, и так и осталась стоять, пока ее оппонент аккуратно преодолевал препятствие за препятствием.

Увы, справиться со своим страхом Чащиной не удалось и в дуэли на выбывание. Она остановилась в том же месте, а Селезнев ушел вперед и добился исполнения своей мечты, став полуфиналистом. Второй раз трассу прошел и Барников, что гарантировало нам высокий накал борьбы в полуфинале.

Фото Пресс-служба СТС.

Ловушка для геймера

В средней категории на этот раз оказалось сразу три девчонки, а единственный парень попал на шоу не совсем обычным способом. За Матвея Жегздриня из Минска заявку на кастинг подала мама — ей не нравится, что сын слишком много времени проводит за компьютерными играми.

Тем не менее, опыт занятий спортом у Матвея все-таки есть, и в квалификации он сумел победить профессионально занимающуюся спортивной гимнастикой москвичку Ульяну Бобкову, запомнившуюся еще и ярким образом с разноцветными косичками. Та лидировала по ходу забега, но поспешила с прыжком с батута и оказалась в воде. Жегздринь же дошел до последнего препятствия, но противоход победить ему оказалось не по силам.

Фото Пресс-служба СТС.

Но главный претендент вышел на старт в следующей паре. Точнее, претендентка. Анна Седова из Москвы — одна из сильнейших ниндзя-атлетов России в своем возрасте. Она способна зарубиться и с Олегом Прокудиным, и с Филиппом Моляковым, которых мы видели в предыдущей серии. И задача на этот вечер у нее была только одна: оказаться в финале. Соперницей Седовой по квалификации была тоже опытная спортсменка. Валерия Шаколо из Минска давно занимается прыжками в воду и неоднократно поднималась на пьедестал самых разных соревнований. И на трассе «Суперниндзя. Дети» показала отличный результат, добравшись до финиша за 2 минуты и 20 секунд. Но от Седовой претендентка из Белоруссии отстала едва ли не на минуту!

Анна, почти не останавливаясь, играючи разобралась со всеми препятствиями. А в дуэли на выбывание еще улучшила это время — 1 минута 20 секунд. У Бобковой не было шансов. Кстати, финиш Седовой был отмечен курьезом. Напряжения не выдержала даже техника, и в самый ответственный момент остановился траволатор. Но так как на итог забега это не повлияло, судьи решили повторный старт не проводить.

Фото Пресс-служба СТС.

В битве за второе место в полуфинале состоялась встреча двух спортсменов из Минска. При этом назвать явного фаворита было трудно. Борьба была равной, но все-таки небольшой перевес был у Шаколо. Валерия сумела оторваться от соперника, чуть уверенней проходила препятствия. А главное — забежала на противоход. А вот Матвею он снова не покорился.

Будущий президент

В старшей возрастной группе мы увидели сразу нескольких интересных претендентов. Так, нижегородец Михаил Гайданка может похвастать внушительной мускулатурой, увлекается воркаутом и уверен, что в будущем станет президентом России. Краснодарец Михаил Букин занимается стритлифтингом и поднимает увесистые штанги. Илья Синтюрин из уральского Краснотурьинска и москвич Иван Абрамов — скалолазы.

Удивительно, но при этом за четыре забега в квалификации и отборах никому из них не удалось добраться до финиша и сорвать светящееся кольцо. Началось все с ошибок на, казалось бы, простых препятствиях — Синтюрин коснулся воды, слезая с сетки, Гайданка упал с подвесного моста. А затем в дело вступили коварные колокольчики, которые раз за разом становились для ребят непреодолимым испытанием.

Фото Пресс-служба СТС.

Ближе всех к тому, чтобы закончить трассу, был во второй дуэли Синтюрин, но его остановил противоход. Вторым полуфиналистом стал Гайданка. Впрочем, в полуфинале между ними борьбы тоже не получилось. Узнать, почему, а также увидеть еще одну битву Седовой и Шаколо и непредсказуемую развязку полуфинала между Барниковым и Селезневым, можно, посмотрев четвертый эпизод «Суперниндзя. Дети»!