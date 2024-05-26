Прощай, школа: 9 фильмов о выпускных на любой вкус

Близится пора последних звонков и выпускных. По такому поводу собрали несколько картин о прощании со школой, среди которых нашлось место не только комедиям, мюзиклам и историям о первой любви, но и хоррору.

Кэрри

Год: 1976.

Страна: США.

Режиссер: Брайан Де Пальма.

В главных ролях: Сисси Спейсек, Пайпер Лори, Эми Ирвинг, Уильям Кэтт, Джон Траволта.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Кэрри»

Удивительно, но один из самых известных фильмов, действие которых разворачивается на выпускном балу, — это не трогательная история о прощании со школой, а хоррор по роману Стивена Кинга. Речь, конечно же, идет о «Кэрри». Первая экранизация книги, снятая в 1976 году, была отмечена двумя номинациями на «Оскар» и одной — на «Золотой глобус».

В 2002 году на экраны вышла новая версия истории, главную роль в которой исполнила Анджела Беттис, а в 2013-м — еще одна адаптация под названием «Телекинез» с Хлоей Грейс Морец в образе Кэрри Уайт.

Фото Кадр из фильма «Телекинез»

Звездой оригинальной ленты стала Сисси Спейсек. Напомним, что по сюжету робкая старшеклассница Кэрри собирается на выпускной, не подозревая, что другие ученики уже подготовили для нее жестокий розыгрыш. Только вот они не были готовы столкнуться со сверхъестественными способностями девушки.

Бриолин

Год: 1978.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Рэндал Клайзер.

В главных ролях: Джон Траволта, Оливия Ньютон-Джон, Стокард Ченнинг, Джефф Конэвей, Бэрри Перл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Бриолин»

В свое время лента «Бриолин», снятая по мотивам одноименного мюзикла, сделала Джона Траволту и Оливию Ньютон-Джон настоящими суперзвездами. Кроме того, фильм собрал внушительную кассу, а также заработал пять номинаций на «Золотой глобус» и одну — на «Оскар» («Лучшая песня»).

Центральными персонажами картины выступают Дэнни Зуко и Сэнди Олссон. Молодые люди знакомятся летом, но думают, что их роман обречен, ведь девушке предстоит вернуться в Австралию. Однако ее семья остается в США — и теперь Сэнди учится в той же школе, что и Дэнни.

Милашка в розовом

Год: 1986.

Страна: США.

Режиссер: Ховард Дойч.

В главных ролях: Молли Рингуолд, Гарри Дин Стэнтон, Джон Крайер, Энни Поттс, Джеймс Спэйдер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из фильма «Милашка в розовом»

Та же самая школа, в которой снимали «Бриолин», несколько лет спустя стала местом действия романтической ленты «Милашка в розовом». Главную роль в ней исполнила Молли Рингуолд, знакомая зрителям по другой школьной истории: в подростковом драмеди «Клуб «Завтрак» актриса сыграла популярную ученицу Клэр Стэндиш.

В «Милашке в розовом» Рингуолд достался совершенной другой образ: ее героиня — старшеклассница Энди Уолш — происходит из бедной семьи, что нередко становится поводом для насмешек. Однажды богатый парень Блейн Макдона приглашает девушку на выпускной, но социальное неравенство все-таки сказывается на их отношениях, и в итоге Энди отказывается идти на бал.

Нецелованная

Год: 1999.

Страна: США.

Режиссер: Раджа Госнелл.

В главных ролях: Дрю Бэрримор, Дэвид Аркетт, Майкл Вартан, Лили Собески, Джереми Джордан.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5.

Рейтинг IMDb: 6,0.

Фото Кадр из фильма «Нецелованная»

Ромком «Нецелованная» снял Раджа Госнелл — монтажер таких хитов, как «Красотка» и «Один дома». Его дебютным режиссерским проектом стал «Один дома — 3». А уже вторая картина Госнелла, «Нецелованная», была отмечена двумя номинациями на кинопремию MTV: Дрю Бэрримор претендовала на победу в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучший поцелуй» (вместе с Майклом Вартаном).

Любопытно, что главной героиней фильма является совсем не школьница: по сюжету 25-летняя журналистка Джози Геллер получает задание написать статью о нравах современной молодежи. Для этого девушка отправляется под прикрытием в старшую школу, где выдает себя за новую ученицу.

Это все она

Год: 1998.

Страна: США.

Режиссер: Роберт Исков.

В главных ролях: Фредди Принц Мл., Рэйчел Ли Кук, Мэттью Лиллард, Пол Уокер, Джоди Лин О'Киф.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 5,9.

Фото Кадр из фильма «Это все она»

Еще один молодежный хит, отмеченный несколькими номинациями на кинопремию канала MTV, снял Роберт Исков. Ранее он работал над такими популярными сериалами, как «Полиция Майами: отдел нравов» и «Джамп стрит, 21». Ромком «Это все она» является своеобразной вариацией пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион», в которой профессор фонетики собирается сделать из уличной цветочницы настоящую леди.

Центральный персонаж картины — популярный старшеклассник Зак Сайлер — также заключает с друзьями пари, согласно которому он превратит любую одноклассницу в королеву выпускного бала. Их выбор падает на Лейни Боггс — невзрачную ученицу, которая, как обычно бывает в подобных историях, носит очки и мешковатую одежду, а также почти ни с кем не общается.

10 причин моей ненависти

Год: 1999.

Страна: США.

Режиссер: Джил Джангер.

В главных ролях: Хит Леджер, Джулия Стайлз, Джозеф Гордон-Левитт, Лариса Олейник, Дэвид Крамхольц.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «10 причин моей ненависти»

Ромком «10 причин моей ненависти» стал одним из первых голливудских проектов австралийца Хита Леджера, до этого снимавшегося лишь у себя на родине. Актер даже получил номинацию на кинопремию канала MTV в категории «Лучшее музыкальное выступление». А его экранная партнерша Джулия Стайлз одержала победу в категории «Прорыв года», опередив Кэрри-Энн Мосс из «Матрицы» и Хилари Суонк, которая на тот момент уже получила свой первый «Оскар».

Сюжет фильма, основанный на комедии Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой», вращается вокруг сестер Стратфорд. Младшая, Бьянка, пользуется большой популярностью, однако отец запрещает ей ходить на свидания, пока парень не появится у старшей, Катарины. Чтобы решить проблему, новый поклонник Бьянки обещает заплатить хулигану Патрику, и тот начинает ухаживать за девушкой, которая вообще-то ненавидит всех парней в школе.

Классный мюзикл: Выпускной

Год: 2008.

Страна: США.

Режиссер: Кенни Ортега.

В главных ролях: Зак Эфрон, Ванесса Энн Хадженс, Эшли Тисдейл, Лукас Грабил, Корбин Блю.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 5,0.

Фото Кадр из фильма «Классный мюзикл: Выпускной»

Музыкальная франшиза с Заком Эфроном и Ванессой Энн Хадженс стартовала в 2006 году, когда на экраны вышел «Классный мюзикл». Год спустя состоялся релиз сиквела с подзаголовком «Каникулы», ну а в 2008-м точку в трилогии поставил «Выпускной». Именно третья часть принесла Заку Эфрону кинонаграду MTV в категории «Лучшая мужская роль».

Напомним, что в центре истории — баскетболист Трой Болтон и отличница Габриэлла Монтес, которые решают пройти прослушивание в школьный мюзикл. Сюжет «Выпускного» сосредоточен на их последнем году обучения: впереди — расставание с друзьями и поступление в колледж, но пока нужно организовать заключительный концерт.

Мачо и ботан

Год: 2012.

Страна: США.

Режиссеры: Фил Лорд, Кристофер Миллер.

В главных ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Бри Ларсон, Дэйв Франко, Роб Риггл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Мачо и ботан»

Комедийный боевик «Мачо и ботан» был снят по мотивам телесериала «Джамп стрит, 21», который выходил с 1987 по 1991 год. Стоит отметить, что Джонни Депп, исполнивший главную роль в оригинальном проекте, вернулся к образу Тома Хэнсона и засветился в этом фильме. Идея камео принадлежит Джоне Хиллу, который, помимо всего прочего, выступил одним из авторов сценария картины.

По сюжету Шмидт и Дженко, которые ненавидели друг друга в школе, в полицейской академии стали лучшими друзьями, а затем и напарниками по службе. В рамках очередного задания, связанного с новым синтетическим наркотиком, парням предстоит работать под прикрытием, выдавая себя за старшеклассников.

Леди Берд

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Грета Гервиг.

В главных ролях: Сирша Ронан, Лори Меткаф, Трэйси Леттс, Лукас Хеджес, Тимоти Шаламе.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Леди Берд»

Дебютная режиссерская работа Греты Гервиг оказалась для нее настоящим прорывом: «Леди Берд» получила пять номинаций на «Оскар» (в том числе в категории «Лучший фильм») и по три номинации на BAFTA и Премию гильдии актеров, а также два «Золотых глобуса». Звездой комедийной драмы стала ирландка Сирша Ронан.

Названием ленты выступило прозвище главной героини — старшеклассницы Кристины Макферсон. Девушка учится в консервативной католической школе на западном побережье, но мечтает перебраться на восток и продолжить обучение в Нью-Йорке. Ну а пока Леди Берд постоянно ругается с матерью, заводит отношения с популярным учеником Кайлом и, конечно же, готовится к выпускному.