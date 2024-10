Оскар и романы с российскими моделями: биография Джареда Лето

История голливудского актера и музыканта, который покорил мир.

Джаред Джозеф Лето

Дата рождения: 26 декабря 1971 года.

Место рождения: Броссер (штат Луизиана, США).

Профессия: актер, музыкант.

Начало карьеры: 1992 год.

Детство и юность Джареда Лето

Джаред Лето родился 26 декабря 1971 года в Броссере (штат Луизиана, США) в семье Энтони Брайанта и Констанс Метрехон. У музыканта есть старший брат Шеннон.

После развода женщина с сыновьями много переезжала, пока не вышла второй раз замуж. Новый супруг Констанс Карл Лето усыновил мальчиков и дал им свою фамилию. Однако построить крепкий брак у пары не получилось — и они развелись.

В школе Джаред хорошо учился. Также он помогал матери зарабатывать деньги: Лето мыл посуду в кафе и работал швейцаром.

Констанс Метрехон была художницей и выступала в цирке, поэтому с раннего возраста развивала творческие способности у сыновей. После окончания школы Лето изучал живопись в Университете искусств в Филадельфии. Затем перевелся в Университет изобразительных искусств в Нью-Йорке.

Джаред Лето. Фото Кадр из фильма «Господин Никто».

Актерская карьера Джареда Лето

В 1992 году Джаред Лето переехал в Лос-Анджелес. Молодой человек начал ходить на кастинги. В первое время его утверждали только на эпизодические роли в телесериалах.

Популярность к нему пришла после премьеры сериала «Моя так называемая жизнь» (1994). Начинающий актер сыграл старшеклассника, в которого была влюблена главная героиня. Талант Лето увидели режиссеры и начали приглашать в свои проекты. Он снялся в фильмах «Лоскутное одеяло» (1995), «Последний из великих королей» (1996), «Префонтейн» (1997), «Американские горки» (1997), «Городские легенды» (1998).

В 1998-м Джаред сыграл небольшую роль в военной драме «Тонкая красная линия», которая была номинирована на премию «Оскар» в семи категориях.

В его фильмографии есть и такие громкие проекты, как «Бойцовский клуб» (1999), «Реквием по мечте» (2000), «Александр» (2004), «Отряд самоубийц» (2016), «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Дом Gucci» (2021).

В 2007 году на экраны вышла биографическая драма «Глава 27», где Лето исполнил роль убийцы рок-музыканта Джона Леннона. Специально для этой роли актер набрал 30 килограммов.

Одной из лучших его работ считается роль в фантастической драме «Господин Никто» (2009). Джаред предстал в образе 118-летнего старика. Зрители высоко оценили Лето в фильме «Далласский клуб покупателей» (2013), где он и Мэттью Макконахи исполнили главные роли. Чтобы точно передать образ ВИЧ-инфицированного, актер сбросил 13 килограммов. Как итог — премия «Оскар», «Золотой глобус» и награда Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль второго плана.

В 2020-е Джаред Лето снимается не очень часто, как правило, выходит один фильм в год. Так, в 2024-м актер задействован в съемках научно-фантастического фильма «Трон: Арес».

Джаред Лето. Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Джареда Лето

Помимо кинематографа Джаред Лето покоряет и музыкальный олимп. В 1998 году он стал солистом группы 30 Seconds to Mars («30 секунд до Марса»). Актер сам пишет тексты к своим песням.

Дебютный альбом коллектива был презентован в 2002-м. Через три года группа выпустила свой второй альбом под названием A Beautiful Lie («Прекрасная ложь»). В поддержку третьего диска This is War («Это война», 2009) коллектив отправился в мировое турне, в рамках которого в том числе посетил Санкт-Петербург.

Релиз шестой пластинки 30 Seconds to Mars под названием It's the End of the World but It's a Beautiful Day («Это конец света, но это прекрасный день») состоялся в 2023 году. Главные темы, которые поднимают музыканты, — политика, секс и популярность.

В 2013 году популярный музыкант стал гостем шоу «Вечерний Ургант». А в 2018-м Иван Ургант вышел на сцену во время концерта Лето в «Олимпийском» в Москве. Ведущий на гитаре исполнил песню Dangerous Night («Опасная ночь»).

В 2019 году 30 Seconds to Mars стали хедлайнерами музыкального фестиваля Park Live в Москве.

Джаред Лето. Фото Global Look Press

Личная жизнь Джареда Лето

У Джареда Лето всегда была очень бурная личная жизнь, на счету голливудского актера большое количество романов и интрижек. Даже после 50-летия музыкант не остепенился, он не был женат и у него нет детей.

Первой любовью Лето стала актриса Кристи Макдэниелс, с которой он встречался в 1995 году. Роман продлился год. Сразу же после расставания музыкант стал появляться на мероприятиях с порнозвездой Тилой Текилой. У Джареда была связь с моделью мужского журнала Penthouse Кристой Эйн. В 2005-м он встречался с актрисой Эшли Олсен.

На съемочной площадке фильма «Глава 27» между Джаредом Лето и Линдси Лохан вспыхнула искра. Но их роман продлился несколько недель.

Самые долгие отношения у Лето были с актрисой Кэмерон Диаз. Пара встречалась четыре года. Таблоиды писали, что дело идет к свадьбе, но звезда фильма «Маска» не смогла простить ему измену со светской львицей Пэрис Хилтон.

В период с 2004-го по 2005-й Лето крутил роман со Скарлетт Йоханссон. Также в число его пассий входили российские модели Катарина Дамм, Анна Вьялицына, Анастасия Кривошеева, Валерия Кауфман и Дарья Корчина.

В 2023-м фронтмен группы 30 Seconds to Mars встречался с фотомоделью Тет Тинн, девушка даже снялась в клипе коллектива Лето на песню Stuck («Застрявший»). Однако уже летом 2024-го во время одного из своих концертов Джаред признался, что его сердце свободно.

Джаред Лето. Фото Getty Images

10 лучших песен 30 Seconds to Mars по версии «Яндекс. Музыки»

The Kill (Bury Me)

A Beautiful Lie

ATTACK

From Yesterday

Hurricane

This Is War (Radio Edit)

Edge Of The Earth

A Beautiful Lie (Half Caf)

Up In The Air

Closer to the Edge

10 лучших фильмов и сериалов с Джаредом Лето по версии IMDb

«Бойцовский клуб» (1999)

«Реквием по мечте» (2000)

«Бегущий по лезвию 2049» (2017)

«Далласский клуб покупателей» (2013)

«Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)

«Господин Никто» (2009)

«Оружейный барон» (2005)

«Тонкая красная линия» (1998)

«Американский психопат» (2000)

«Прерванная жизнь» (1999)

Хабиб Нурмагомедов и Джаред Лето. Фото X (Twitter)

Награды Джареда Лето

Премия «Жорж»

Лучший зарубежный актер (2011)

Премия Гильдии актеров

Лучшая мужская роль второго плана (2014) — «Далласский клуб покупателей»

Премия канала MTV

Лучшее экранное перевоплощение (2014) — «Далласский клуб покупателей»

Премия «Золотой глобус»

Лучшая мужская роль второго плана (2014) — «Далласский клуб покупателей»

Премия «Оскар»

Лучшая мужская роль второго плана (2014) — «Далласский клуб покупателей»

Премия «Золотая малина»

Худшая мужская роль второго плана (2022) — «Дом Gucci»

Премия «Золотая малина»

Худшая мужская роль (2023) — «Морбиус»

Социальные сети

* соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ