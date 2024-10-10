Иконы стиля: 5 лучших фильмов про дизайнеров

В Париже, Милане, Нью-Йорке и Москве отгремели Недели моды, где именитые дизайнеры продемонстрировали свои новые коллекции, а селебрити, инфлюенсеры и другие поклонники мира моды выгуляли свои лучшие наряды. Однако познакомиться с творчеством дизайнеров и изнанкой модной индустрии можно не только на светских мероприятиях и в дорогих бутиках, но и в кино. Собрали подборку лучших художественных и документальных фильмов о великих модельерах.

Дом Gucci

Год выхода: 2021.

Страна: США.

Режиссер: Ридли Скотт.

В главных ролях: Леди Гага, Адам Драйвер, Аль Пачино, Джаред Лето и Джереми Айронс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Дом Gucci»

В центре сюжета — роман основателя модного дома Gucci Маурицио (Адам Драйвер) и Патриции (Леди Гага). Беззаботная любовь продлилась недолго. В скором времени герои вступают в ожесточенную борьбу за право управлять модным домом. Над проектом работала звездная команда. В съемках участвовали Аль Пачино, Джаред Лето и Джереми Айронс, а кресло режиссера занял знаменитый Ридли Скотт.

К одежде героев дизайнер по костюмам Джанти Йейтс подошла с особой серьезностью. Именно архивные снимки и видеозаписи модного дома послужили основой для создания нарядов. А большинство винтажных аксессуаров было взято прямиком из коллекции музея, посвященного бренду Gucci.

Валентино: Последний император

Год выхода: 2008.

Страна: США.

Режиссер: Мэтт Тирнаур.

В главных ролях: Валентино Гаравани, Джорджо Армани, Джанкарло Джаметти, Нативидад Абаскаль.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Валентино: последний император»

Съемочная группа проекта запечатлела «финальный акт» почти 50-летней карьеры Валентино Гаравани — подробности его работы, а также подготовку к его последнему показу в Париже. Дизайнер ушел из фешен-бизнеса в далеком 2008 году.

После двух лет съемок и 250 часов видеоматериала на свет появился документальный фильм, собравший уникальные моменты из жизни внутреннего круга великого модельера. Проект наполнен итальянским шиком, но это и немудрено. Все-таки рассказывается история последнего императора моды — так прозвали Валентино на родине.

Маккуин

Год выхода: 2018.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Иэн Бонхот, Питер Эттедги.

В главных ролях: Александр Маккуин, Джойс Маккуин, Джон Хичкок, Дэнни Холл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Маккуин»

Ли Александр Маккуин был одним из самых ярких фигур высокой моды современности. Однако его талант был омрачен тенью глубоко скрытых страданий. Биографический документальный фильм «Маккуин» стремится приподнять завесу тайны личности дизайнера. Лента фокусируется на эмоциональной стороне творчества, взаимоотношений и работы.

На момент съемок проекта Александр Маккуин уже ушел из жизни. Поэтому весь фильм — воспоминания и истории друзей и коллег великого дизайнера.

Диор и я

Год выхода: 2014.

Страна: Франция.

Режиссер: Фредерик Чен.

В главных ролях: Кристиан Диор, Омар Баррада, Раф Симонс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Диор и я»

Документальный проект «Диор и я» объединяет прошлое и настоящее модного дома. Зрителям представляют закулисье работы Рафа Симонса над его первой коллекцией на новой должности главного дизайнера. На первый взгляд, задумка скучная, но это совсем не так, ведь есть важный нюанс: на выполнение этой задачи есть всего восемь недель, а не восемь месяцев, как обычно. Это делает проект достаточно динамичным.

Фильм стремится показать диалог традиций и современности. Все это приправлено ярким творчеством Симонса и фирменным стилем бренда.

Коко до Шанель

Год выхода: 2009.

Страна: Франция, Бельгия.

Режиссер: Анн Фонтен.

В главных ролях: Одри Тоту, Бенуа Пульворд, Алессандро Нивола.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Коко до Шанель»

Франко-бельгийский биографический фильм о Коко Шанель, вышедший на экраны в 2009 году.

Художественный проект повествует о юности Габриэль (настоящее имя законодательницы мод) и о начале ее становления как дизайнера. В картине найдутся ответы на вопросы, как зародился мировой бренд и что лежит в основе независимости, к которой так стремилась Коко.