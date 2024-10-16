«Реплика»: что известно о грядущем российском научно-фантастическом фильме

21 ноября в российских кинотеатрах выйдет научно-фантастическая драма «Реплика» про двух братьев, создающих уникальную технологию, с помощью которой можно перенести сознание человека в нейросеть. Это дебютный фильм молодого режиссера Амира Исаева, долгое время занимавшегося съемкой рекламы и коммерческих роликов. Рассказываем, что известно о фильме «Реплика» — редком отечественном sci-fi проекте на большом экране.

Сюжет фильма «Реплика»

В центре сюжета ленты — история соперничества двух братьев, Давида и Антона. Мужчины создают амбициозный стартап, целью которого является копирование человеческого сознания с помощью уникальной технологии под названием «Реплика». Несмотря на финансовые проблемы (инвесторы прекращают спонсировать проект) и недовольство митингующих, которые выступают против эксперимента по этическим соображениям, парни оказываются на пороге успеха. Однако в дело вмешивается любовь — внезапно Антон влюбляется в Веру, жену Давида.

Постоянная конкуренция и несхожесть братьев трагически преломляются в образовавшемся любовном треугольнике. Антон тайно копирует сознание Веры и убеждает «реплику», что именно он — ее муж. Стирая грани между реальностью и виртуальным миром, он все сильнее запутывается в паутине лжи и ставит под угрозу не только судьбу проекта, но и жизни своих близких.

Фото Кадр из фильма «Реплика»

Создатели фильма «Реплика»

Нам созданием «Реплики» трудилась молодая и амбициозная команда профессионалов. Для режиссера Амира Исаева картина стала дебютным полнометражным фильмом. До этого постановщик был известен как успешный коммерческий режиссер — он снимал рекламу для крупнейших российских брендов и сотрудничал со звездами кино, музыки и шоу-бизнеса.

Сценарий написали Егор Одинцов, работавший над фильмами «Первый Оскар» и «Конференция», и Екатерина Кузнецова, ответственная за сценарии к фильмам «Это не навсегда» и «Биомеханика Мейерхольда». Оператором выступил Максим Смирнов, снявший фильмы «Елки 10», «Сестры» и «Тонкий вкус».

Фото Кадр из фильма «Реплика»

В продюсерском составе крупные опытные игроки отечественной киноиндустрии: Александр Косарим и Антон Володькин («Слово Пацана. Кровь на асфальте»), сам Егор Одинцов, а также Захар Чавкин («Комбинация», «Тайны Карениной») и другие.

Авторы фильма обещают, что картина будет держать зрителей в напряжении до самого конца: «Фильм не сразу даст ответ на вопрос о том, где проходит граница между этикой, научным прогрессом, жаждой славы и, самое важное, между душой и искусственным интеллектом».

Производством фильма занимались студии «Арк Пикчерс», Wink, «Медиа-Телеком», при поддержке Министерства культуры РФ.

Фото Кадр из фильма «Реплика»

Актеры фильма «Реплика»

Одного из братьев по имени Антон играет популярный российский актер Никита Ефремов («Здоровый человек», «Тетрис»), получивший в 2023 году «Золотого орла» за главную роль в сериале «Нулевой пациент». В одном из интервью Никита так высказывался о своей роли в «Реплике»: «Мой герой пройдет сквозь этические проблемы, нравственные трудности и многое поставит на кон, если не все, ради любви».

Фото Кадр из фильма «Реплика»

Роль Веры исполнила Софья Лебедева («А зори здесь тихие...», «Бывшие). Для нее «Реплика» — это попытка ответить на вечный вопрос о бессмертии». Лебедева известна не только в России, но и на Западе, как византийская императрица в сериале Netflix «Викинги: Вальхалла». Кроме того, вместе с Ефремовым она снималась в уже упомянутом проекте «Тетрис», а также в третьем сезоне российского сериала «Медиатор».

В последнем также снимался Владимир Ценев, который исполнил роль Давида в фантастической драме Амира Исаева. Представляя фильм на Санкт-Петербургском международном Контент Форуме, Владимир говорил следующее: «Это кино про семейные ценности, про любовь, но в первую очередь «Реплика» — про выбор человека, после которого следуют последствия. В этом фильме прекрасно показана причинно-следственная связь».

Среди других актеров, заявленных в касте: Юрий Цурило, Александр Стефанцов, Макс Громов, Анастасия Корнич.

Фото Кадр из фильма «Реплика»

Что еще говорят создатели о фильме «Реплика»

Коммерческий директор «Медиа-Телекома» Константин Владимиров говорил, что фильм задает множество животрепещущих и фундаментальных вопросов о нашем мире: «Что же в принципе такое реплика? Реплика — это воссоздание точной копии чего-то оригинального: копии одежды, часов или произведений искусства. А можно ли сделать реплику человека? А можно ли сделать реплику человеческого сознания? А вдруг эксперимент удастся? И тогда будет научный прорыв или очередная опасная игра в построении Вавилонской башни? Эти вопросы мы задаем в нашем фильме. Я уверен, что, посмотрев его, вы найдете для себя ответы».

В числе референсов (примеров, ориентиров, — прим. ред.) создатели называли «Превосходство» с Джонни Деппом и «Воспоминания» с Хью Джекманом. Именно на опыт продвижения этих лент опирались создатели «Реплики». Как и в зарубежных проектах, в российской картине речь идет о выдающихся исследователях, прорывных технологиях, науке, страданиях и любви.

Фото Кадр из фильма «Реплика»

Что говорят кинокритики о фильме «Реплика»

Кинокритик Тимур Алиев в своем телеграм-канале «Комендант кинокрепости» писал, что «в «Реплике» есть и вайб (атмосфера, настроение, — прим. ред.) известного писателя Филипа К. Дика, и дух сериала Prime Video «Загрузка». Особо он отметил игру актерского трио: «Фильм хорошо держится на актерах — Лебедева и Ефремов в кадре довольно органичны. Веришь без всяких «но». Мощную драму добавляет персона Юрия Цурило».

Трейлер фильма «Реплика»

Дата выхода фильма «Реплика»

Премьера картины «Реплика» случилась летом 2024 года на XII российском кинофестивале «Короче» в Калининграде в рамках конкурса полнометражного кино. В широкий прокат фильм «Реплика» выйдет 21 ноября.