На Wink cостоялась премьера сериала «Тайны Карениной»: расписание релиза эпизодов
Сегодня, 17 июля на платформах Wink и KION состоялась премьера сериала «Тайны Карениной». Проект представляет собой поминутную реконструкцию событий дня гибели Анны Карениной.
В документальной части сериала эксперты обсуждают роман Толстого, а в художественной известные актеры проходят пробы в несуществующую экранизацию романа.
В «Тайне Карениной» снялись Софья Володчинская, Анастасия Куимова, Полина Гухман, Анастасия Крылова, Анастасия Дворянская, Анастасия Мишина, Василиса Перелыгина, Евгения Ивашова, Мария Мацель и Софья Гершевич.
Расписание релиза эпизодов сериала «Тайны Карениной»
|1 серия
|17 июля
|2 серия
|17 июля
|3 серия
|24 июля
|4 серия
|24 июля
|5 серия
|31 июля
|6 серия
|31 июля
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