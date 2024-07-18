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И снова здравствуйте 3 сезон: дата выхода и расписание серий — где смотреть
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Сегодня, 13:30

1 мин.

3 сезон сериала «И снова здравствуйте!»: расписание релиза эпизодов

Вышла 3 серия 3 сезона сериала «И снова здравствуйте!»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «И снова здравствуйте!»
Фото Кадр из сериала «И снова здравствуйте!»
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На «Иви» вышла третья серия третьего сезона сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным. Проект рассказывает о бандите Борисе, который решает завязать с криминальным прошлым и открыть кондитерскую. На воплощение мечты у главного героя есть бесчисленное количество попыток, потому что он бессмертен.

В третьем сезоне Бориса ждет новая жизнь, новый бизнес и новый враг.

Расписание релиза эпизодов 3 сезона сериала «И снова здравствуйте!»

1 серия 4 июля
2 серия 11 июля
3 серия 18 июля
4 серия 25 июля
5 серия 1 августа
6 серия 8 августа
7 серия 15 августа
8 серия 22 августа
9 серия 29 августа
10 серия 5 сентября
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