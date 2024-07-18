3 сезон сериала «И снова здравствуйте!»: расписание релиза эпизодов

На «Иви» вышла третья серия третьего сезона сериала «И снова здравствуйте!» с Андреем Мерзликиным. Проект рассказывает о бандите Борисе, который решает завязать с криминальным прошлым и открыть кондитерскую. На воплощение мечты у главного героя есть бесчисленное количество попыток, потому что он бессмертен.

В третьем сезоне Бориса ждет новая жизнь, новый бизнес и новый враг.

Расписание релиза эпизодов 3 сезона сериала «И снова здравствуйте!»