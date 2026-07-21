Том Хиддлстон рассказал о сюжетной линии Локи в фильме «Мстители: Доктор Дум»

История Локи в киновселенной Marvel получит продолжение, которое не перечеркнет прошлые заслуги персонажа. Звезда франшизы Том Хиддлстон прокомментировал свое участие в будущем кроссовере «Мстители: Доктор Дум» и успокоил фанатов, переживавших за судьбу финала второго сезона «Локи».

По словам актера, новое появление Бога обмана продолжит его долгую эволюцию.

«Локи» ощущался завершением. И когда Marvel позвонили по поводу фильма «Мстители: Доктор Дум», предполагалось, что все начнется именно с этого момента. Не было смысла перечеркивать или отменять уже случившееся развитие персонажа, оно по-прежнему служит отправной точкой», — объяснил Хиддлстон.

Мировая премьера блокбастера «Мстители: Доктор Дум» запланирована на 18 декабря. Режиссерами картины выступают братья Энтони и Джо Руссо, а главного антагониста — Виктора фон Дума — играет Роберт Дауни-младший. Лента объединит Мстителей, Фантастическую четверку и Людей Икс, став главным событием Шестой фазы киновселенной Marvel.