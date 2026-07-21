Фильмы и сериалы
Звезды и кино
Фильмы Сериалы Мультфильмы Документальное кино Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Звезды и кино
Новости
Мстители Доктор Дум фильм 2026: Том Хиддлстон — о развитии Локи, сюжетная линия
Звезды и кино

21 июля, 21:00

1 мин.

Том Хиддлстон рассказал о сюжетной линии Локи в фильме «Мстители: Доктор Дум»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Локи», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Marvel Studios
Фото Кадр из сериала «Локи», реж. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед, Marvel Studios

История Локи в киновселенной Marvel получит продолжение, которое не перечеркнет прошлые заслуги персонажа. Звезда франшизы Том Хиддлстон прокомментировал свое участие в будущем кроссовере «Мстители: Доктор Дум» и успокоил фанатов, переживавших за судьбу финала второго сезона «Локи».

как закончился второй сезон Локи.Обзор второго сезона «Локи»: власть — это одиночество

По словам актера, новое появление Бога обмана продолжит его долгую эволюцию.

«Локи» ощущался завершением. И когда Marvel позвонили по поводу фильма «Мстители: Доктор Дум», предполагалось, что все начнется именно с этого момента. Не было смысла перечеркивать или отменять уже случившееся развитие персонажа, оно по-прежнему служит отправной точкой», — объяснил Хиддлстон.

Мировая премьера блокбастера «Мстители: Доктор Дум» запланирована на 18 декабря. Режиссерами картины выступают братья Энтони и Джо Руссо, а главного антагониста — Виктора фон Дума — играет Роберт Дауни-младший. Лента объединит Мстителей, Фантастическую четверку и Людей Икс, став главным событием Шестой фазы киновселенной Marvel.

Мстители: Финал, Тони Старк, Я&nbsp;железный человек.Хронология Marvel: в какой последовательности смотреть все фильмы и сериалы киновселенной

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
С Захаряном и Пиняевым, но без Глушенкова. Назван расширенный состав сборной на ноябрьский сбор
Глушенкова не заводят матчи за сборную России? Почему Карпин вычеркнул лучшего бомбардира РПЛ
Карседо проиграл тренерскую дуэль сам себе. Почему «Спартак» уступил в дерби с ЦСКА
Читайте далее
Кевин Файги заявил о планах на развитие вселенной Marvel до 2042 года
Следующий материал
Кевин Файги заявил о планах на развитие вселенной Marvel до 2042 года
Последние новости
23 окт 20:55
Тому Крузу вручат престижную награду за вклад в мировой кинематограф
21 окт 16:45
Саша Барон Коэн объяснил, зачем вернул героя Али Джи спустя годы
21 окт 16:00
Джулия Стайлз почтила память Хита Леджера вместе с актерами фильма «10 причин моей ненависти»
21 окт 08:35
Дэйзи Эдгар-Джонс рассказала о подготовке к «Разуму и чувствам»
20 окт 22:45
Джуди Денч назвала «Кошек» пустой тратой таланта и призналась, что не смотрела фильм