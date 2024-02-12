С Ашером на Супербоуле 2024 выступили Лудакрис, Алиша Киз и другие

Сегодня, в ночь с 11 на 12 февраля, проходит финальный матч плей-офф НФЛ между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти-Найнерс». Уже состоялось традиционное шоу в перерыве игры. Хедлайнером мероприятия был заявлен певец Ашер, который представил новый альбом Coming Home. Однако кроме него на стадион вышли Алиша Киз, Лудакрис, Lil Jon и HER.

Для Ашера это второе участие в Супербоуле. Впервые он выступил на данном шоу еще в 2011 году с группой Black Eyed Peas.

Супербоул — финальная игра сезона за звание чемпиона НФЛ по американскому футболу. Это спортивное событие является крупнейшим в США.