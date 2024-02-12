Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Воображаемые друзья фильм 2024: трейлер с Супербоула, дата выхода, актеры
Фильмы и сериалы

12 февраля, 05:35

0 мин.

Опубликован тизер «Воображаемых друзей» с Райаном Рейнольдсом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Воображаемые друзья»
Фото Кадр из фильма «Воображаемые друзья»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Paramount Pictures опубликовали тизер грядущего фильма «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом и Кэйли Флеминг. Проект расскажет историю молодой девушки, у которой есть способность видеть воображаемых друзей.

В фэнтези-картине снялись Джон Красински, Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж, Луис Госсет-мл., Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Майя Рудольф и Джон Стюарт.

Премьера картины «Воображаемые друзья» пройдет 17 мая.

Дэдпул 3, 2024. Опубликован тизер «Дэдпула 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом
Фильмы
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
21 сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел» выйдет 12 февраля
Следующий материал
21 сезон сериала «Морская полиция: Спецотдел» выйдет 12 февраля
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:30
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
dasdsadada