Опубликован тизер «Воображаемых друзей» с Райаном Рейнольдсом

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Paramount Pictures опубликовали тизер грядущего фильма «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом и Кэйли Флеминг. Проект расскажет историю молодой девушки, у которой есть способность видеть воображаемых друзей.

В фэнтези-картине снялись Джон Красински, Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж, Луис Госсет-мл., Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Майя Рудольф и Джон Стюарт.

Премьера картины «Воображаемые друзья» пройдет 17 мая.