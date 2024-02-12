Опубликован тизер «Воображаемых друзей» с Райаном Рейнольдсом
Paramount Pictures опубликовали тизер грядущего фильма «Воображаемые друзья» с Райаном Рейнольдсом и Кэйли Флеминг. Проект расскажет историю молодой девушки, у которой есть способность видеть воображаемых друзей.
В фэнтези-картине снялись Джон Красински, Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж, Луис Госсет-мл., Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Майя Рудольф и Джон Стюарт.
Премьера картины «Воображаемые друзья» пройдет 17 мая.
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