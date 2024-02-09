Марк Руффало получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Актер Марк Руффало, известный по ролям в фильмах «Мстители» и «Остров проклятых», получил именную звезду на голливудской «Аллее славы». Поддержать артиста пришла его семья, друзья и коллеги, среди которых были Дженнифер Гарнер и Дэвид Финчер.

Недавно Марк Руффало получил номинацию на «Оскар» за роль в картине «Бедные-несчастные», где он сыграл адвоката Дункана Веддерберна.

Среди предстоящих премьер проектов с участием актера фантастическая драма «Микки 17» и картина «Экстренные новости».