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Марк Руффало получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Фильмы и сериалы

9 февраля, 15:40

1 мин.

Марк Руффало получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Марк Руффало на Алее Славы.
Фото Frazer Harrison, Getty Images
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Актер Марк Руффало, известный по ролям в фильмах «Мстители» и «Остров проклятых», получил именную звезду на голливудской «Аллее славы». Поддержать артиста пришла его семья, друзья и коллеги, среди которых были Дженнифер Гарнер и Дэвид Финчер.

Недавно Марк Руффало получил номинацию на «Оскар» за роль в картине «Бедные-несчастные», где он сыграл адвоката Дункана Веддерберна.

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Среди предстоящих премьер проектов с участием актера фантастическая драма «Микки 17» и картина «Экстренные новости».

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