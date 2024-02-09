Дата выхода мини-сериала «Сегун»: расписание релиза эпизодов
Сериал «Сегун» стартует на платформе FX 27 февраля
27 февраля на платформе FX стартует сериал «Сегун» по мотивам одноименного романа Джеймса Клавелла. В этот день пройдет премьера первых двух эпизодов.
По сюжету английский штурман терпит крушение и попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца. Герою предстоит пройти путь от пленника на грани жизни и смерти до правой руки борющегося за власть самурая Торанаги.
Главные роли в «Сегуне» исполнили Хироюки Санада, Анна Саваи, Космо Джарвис и Таданобу Асано.
Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Сегун»
|1 серия
|27 февраля
|2 серия
|27 февраля
|3 серия
|5 марта
|4 серия
|12 марта
|5 серия
|19 марта
|6 серия
|26 марта
|7 серия
|2 апреля
|8 серия
|9 апреля
|9 серия
|16 апреля
|10 серия
|23 апреля
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