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Сегун 2024: дата выхода, расписание серий, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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9 февраля, 17:00

1 мин.

Дата выхода мини-сериала «Сегун»: расписание релиза эпизодов

Сериал «Сегун» стартует на платформе FX 27 февраля
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сегун».
Сегун, 2024.
Фото Кадр из сериала «Сегун»
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27 февраля на платформе FX стартует сериал «Сегун» по мотивам одноименного романа Джеймса Клавелла. В этот день пройдет премьера первых двух эпизодов.

По сюжету английский штурман терпит крушение и попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца. Герою предстоит пройти путь от пленника на грани жизни и смерти до правой руки борющегося за власть самурая Торанаги.

Главные роли в «Сегуне» исполнили Хироюки Санада, Анна Саваи, Космо Джарвис и Таданобу Асано.

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Сегун»

1 серия 27 февраля
2 серия 27 февраля
3 серия 5 марта
4 серия 12 марта
5 серия 19 марта
6 серия 26 марта
7 серия 2 апреля
8 серия 9 апреля
9 серия 16 апреля
10 серия 23 апреля
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