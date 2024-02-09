Дата выхода мини-сериала «Сегун»: расписание релиза эпизодов

27 февраля на платформе FX стартует сериал «Сегун» по мотивам одноименного романа Джеймса Клавелла. В этот день пройдет премьера первых двух эпизодов.

По сюжету английский штурман терпит крушение и попадает в закрытую для европейцев Страну восходящего солнца. Герою предстоит пройти путь от пленника на грани жизни и смерти до правой руки борющегося за власть самурая Торанаги.

Главные роли в «Сегуне» исполнили Хироюки Санада, Анна Саваи, Космо Джарвис и Таданобу Асано.

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Сегун»