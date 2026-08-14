3-й сезон сериала «Спецназ: Львица»: расписание релиза эпизодов

На Paramount+ состоялась премьера третьего сезона остросюжетного сериала «Спецназ: Львица». Проект, ставший одним из главных хитов платформы, возвращается на экраны с новой масштабной миссией.

В новых сериях привычный мир главной героини Джо (Зои Салдана), руководящей секретной программой ЦРУ «Львица», оказывается под ударом. Международная теневая война, завязанная на иностранных оперативниках и законспирированных сетях, начинает угрожать ее семье.

Под руководством кураторов Кейтлин Мид (Николь Кидман) и Байрона Уэстфилда (Майкл Келли) команде предстоит вычислять предателей и противостоять врагу, действующему в тени.

Бессменным шоураннером, главным сценаристом и продюсером продолжения выступает Тейлор Шеридан — создатель вселенной «Йеллоустоун», «Мэра Кингстауна» и «Тульского короля». Постановкой ключевых эпизодов сезона занимался режиссер Майкл Фридман.

Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Спецназ: Львица»

К своим ролям вернулся звездный каст: Зои Салдана, Николь Кидман, Майкл Келли, Лайсла Де Оливейра и лауреат премии «Оскар» Морган Фриман.

Трейлер 3-го сезона сериала «Спецназ: Львица»

Расписание релиза эпизодов 3-го сезона сериала «Спецназ: Львица»