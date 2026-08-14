3-й сезон сериала «Спецназ: Львица»: расписание релиза эпизодов
На Paramount+ состоялась премьера третьего сезона остросюжетного сериала «Спецназ: Львица». Проект, ставший одним из главных хитов платформы, возвращается на экраны с новой масштабной миссией.
В новых сериях привычный мир главной героини Джо (Зои Салдана), руководящей секретной программой ЦРУ «Львица», оказывается под ударом. Международная теневая война, завязанная на иностранных оперативниках и законспирированных сетях, начинает угрожать ее семье.
Под руководством кураторов Кейтлин Мид (Николь Кидман) и Байрона Уэстфилда (Майкл Келли) команде предстоит вычислять предателей и противостоять врагу, действующему в тени.
Бессменным шоураннером, главным сценаристом и продюсером продолжения выступает Тейлор Шеридан — создатель вселенной «Йеллоустоун», «Мэра Кингстауна» и «Тульского короля». Постановкой ключевых эпизодов сезона занимался режиссер Майкл Фридман.
Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Спецназ: Львица»
К своим ролям вернулся звездный каст: Зои Салдана, Николь Кидман, Майкл Келли, Лайсла Де Оливейра и лауреат премии «Оскар» Морган Фриман.
Трейлер 3-го сезона сериала «Спецназ: Львица»
Расписание релиза эпизодов 3-го сезона сериала «Спецназ: Львица»
|1 серия
|2 августа
|2 серия
|9 августа
|3 серия
|16 августа
|4 серия
|23 августа
|5 серия
|30 августа
|6 серия
|6 сентября
|7 серия
|13 сентября
|8 серия
|20 сентября