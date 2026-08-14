Фильмы и сериалы
Сериалы
Фильмы Мультфильмы Документальное кино Звезды и кино Канал С+
Гибкий ЗОЖ
ТВ-шоу
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Сериалы
Новости
Спецназ Львица 3 сезон: сюжет и актеры, трейлер и дата выхода серий — где смотреть
Сериалы

14 августа, 19:00

1 мин.

3-й сезон сериала «Спецназ: Львица»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Спецназ: Львица», реж. Джон Хиллкоут, Стефен Т. Кэй, Майкл Фридман и др., Paramount+
Фото Кадр из сериала «Спецназ: Львица», реж. Джон Хиллкоут, Стефен Т. Кэй, Майкл Фридман и др., Paramount+

На Paramount+ состоялась премьера третьего сезона остросюжетного сериала «Спецназ: Львица». Проект, ставший одним из главных хитов платформы, возвращается на экраны с новой масштабной миссией.

В новых сериях привычный мир главной героини Джо (Зои Салдана), руководящей секретной программой ЦРУ «Львица», оказывается под ударом. Международная теневая война, завязанная на иностранных оперативниках и законспирированных сетях, начинает угрожать ее семье.

Под руководством кураторов Кейтлин Мид (Николь Кидман) и Байрона Уэстфилда (Майкл Келли) команде предстоит вычислять предателей и противостоять врагу, действующему в тени.

Бессменным шоураннером, главным сценаристом и продюсером продолжения выступает Тейлор Шеридан — создатель вселенной «Йеллоустоун», «Мэра Кингстауна» и «Тульского короля». Постановкой ключевых эпизодов сезона занимался режиссер Майкл Фридман.

Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Спецназ: Львица»

К своим ролям вернулся звездный каст: Зои Салдана, Николь Кидман, Майкл Келли, Лайсла Де Оливейра и лауреат премии «Оскар» Морган Фриман.

Трейлер 3-го сезона сериала «Спецназ: Львица»

Расписание релиза эпизодов 3-го сезона сериала «Спецназ: Львица»

1 серия 2 августа
2 серия 9 августа
3 серия 16 августа
4 серия 23 августа
5 серия 30 августа
6 серия 6 сентября
7 серия 13 сентября
8 серия 20 сентября
Доктор Кто, BBC.Питер Капальди присоединился к касту 6-го сезона сериала «Убийства в одном здании»

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
«Ты наш новый волшебник». Фанаты «Галатасарая» ярко встретили Батракова в аэропорту
Что произошло за ночь 21 августа. Главное
Силы ПВО отразили атаку семи БПЛА на подлете к Москве
Батраков рассекретил свой же переход, «Локо» хотел взять на его место Бабкина. Трансферы слухи РПЛ за 19 августа 2026
«Он будет даже полезнее, чем Бруну Фернандеш!» Что говорят о Батракове в Турции
Почему США меняют стратегию в отношении Ирана. Разбор
Читайте далее
В России выпустят вертикальный AI-сериал про шоу-бизнес с ожившим огурцом
Следующий материал
В России выпустят вертикальный AI-сериал про шоу-бизнес с ожившим огурцом
Последние новости
07:00
Супергеройский детектив по комиксам DC: каким получился старт сериала «Фонари»
20 авг 21:15
Сериал «Мажор» с Павлом Прилучным продлен на 6-й сезон
19 авг 19:00
Стартовал сериал «Фонари»: расписание релиза эпизодов
19 авг 14:05
Вышел трейлер комедийного детективного сериала «Капитан Туман»
18 авг 22:30
Apple TV+ выпустил трейлер 6-го сезона «Медленных лошадей» с Гари Олдманом