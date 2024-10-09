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Гарри Поттер сериал: постер — дата выхода и открытый кастинг
Фильмы и сериалы

9 октября, 17:35

0 мин.

Max Original показал первый постер сериала по «Гарри Поттеру»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
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Max Original показал первый постер сериала по «Гарри Поттеру», премьера которого ожидается в 2026 году.

Max Original
Фото Max Original

Ранее глава HBO и Max по контенту Кейси Блойс сообщил, что сценаристы проекта не так давно приступили к работе, поэтому выхода первого сезона стоит ожидать не раньше конца 2026 или начала 2027 года.

Сейчас в сериал по «Гарри Поттеру» идет открытый кастинг, заявки на который будут приниматься до 31 октября.

Гарри Поттер сериал: кастинг, съемки и&nbsp;дата выхода&nbsp;&mdash; где смотреть. Стартовал открытый кастинг в сериал о Гарри Поттере

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