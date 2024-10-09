Max Original показал первый постер сериала по «Гарри Поттеру»
Max Original показал первый постер сериала по «Гарри Поттеру», премьера которого ожидается в 2026 году.
Фото Max Original
Ранее глава HBO и Max по контенту Кейси Блойс сообщил, что сценаристы проекта не так давно приступили к работе, поэтому выхода первого сезона стоит ожидать не раньше конца 2026 или начала 2027 года.
Сейчас в сериал по «Гарри Поттеру» идет открытый кастинг, заявки на который будут приниматься до 31 октября.
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