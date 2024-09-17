Стало известно, когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру»

Глава HBO и Max по контенту Кейси Блойс сообщил, что премьеры сериала по «Гарри Поттеру» стоит ожидать не раньше конца 2026 или начала 2027 года. Ранее было анонсировано, что первый сезон выйдет в 2026 году, но на данный момент сценаристы только приступили к работе.

Недавно в сериал о Гарри Поттере стартовал открытый кастинг. Поучаствовать в отборе могут британцы и ирландцы в возрасте 9-11 лет.