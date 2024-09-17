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Гарри Поттер сериал: когда выйдет — что известно
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:45

0 мин.

Стало известно, когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
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Глава HBO и Max по контенту Кейси Блойс сообщил, что премьеры сериала по «Гарри Поттеру» стоит ожидать не раньше конца 2026 или начала 2027 года. Ранее было анонсировано, что первый сезон выйдет в 2026 году, но на данный момент сценаристы только приступили к работе.

Недавно в сериал о Гарри Поттере стартовал открытый кастинг. Поучаствовать в отборе могут британцы и ирландцы в возрасте 9-11 лет.

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