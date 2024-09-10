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Гарри Поттер сериал: кастинг, съемки и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 13:25

0 мин.

Стартовал открытый кастинг в сериал о Гарри Поттере

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
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В сериал о Гарри Поттере стартовал открытый кастинг. Попытать удачу могут британцы и ирландцы в возрасте 9-11 лет. Заявки принимаются до 31 октября.

Съемки первого сезона начнутся в 2025 году, а его премьера пройдет в 2026 году на платформе Max.

Всего в сериале о Гарри Поттере планируется семь сезонов. Они будут основаны на книгах Джоан Роулинг.

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