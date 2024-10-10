Что показали в 6 эпизоде сериала «Комбинация»

Сегодня, 10 октября, на Wink состоялась премьера шестого эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.

Что показали в 6-й серии «Комбинации»

Осторожно: спойлеры!

Алена Апина приезжает к больной маме. Мама сообщает, что потеряла работу и просит денег на время, пока не найдет новую. Певица сочиняет песню «Бухгалтер».

«Комбинация» продолжает гастроли и устраивает вечеринку под песню «Зоопарк» группы «Гражданская оборона». Александр Шишинин недоволен поведением коллектива.

Татьяна Иванова идет на свидание с незнакомым человеком и попадает в очень опасную ситуацию.

Виталий Окороков хочет получать авторские отчисления и заводит сайд-проект.

Алена Апина идет на свидание с продюсером Александром Иратовым.

«Комбинация» снимает клип на песню «Бухгалтер».

Александр Шишинин крайне негативно относится к отношениям девушек в группе, потому что не хочет, чтобы личная жизнь отвлекала их от творчества.

Продюсер Максим Базыкин и Александр Шишинин обсуждают перспективы «Комбинации». Последний хочет гастроли группы по Америке, а первый настаивает, что коллективу нужно продолжать давать концерты в России.

Алена Апина устраняет соперницу на пути к Александру Иратову.