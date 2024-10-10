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Комбинация сериал 2024: что было в 6 серии — основные события
Фильмы и сериалы

10 октября, 09:00

1 мин.

Что показали в 6 эпизоде сериала «Комбинация»

На Wink вышла 6 серия сериала «Комбинация»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Комбинация»
Фото Кадр из сериала «Комбинация»
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Сегодня, 10 октября, на Wink состоялась премьера шестого эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.

Пятая серия сериала &laquo;Комбинация&raquo;. Гастрольная жизнь: обзор пятой серии сериала «Комбинация»

Что показали в 6-й серии «Комбинации»

Осторожно: спойлеры!

  • Алена Апина приезжает к больной маме. Мама сообщает, что потеряла работу и просит денег на время, пока не найдет новую. Певица сочиняет песню «Бухгалтер».
  • «Комбинация» продолжает гастроли и устраивает вечеринку под песню «Зоопарк» группы «Гражданская оборона». Александр Шишинин недоволен поведением коллектива.

  • Татьяна Иванова идет на свидание с незнакомым человеком и попадает в очень опасную ситуацию.

  • Виталий Окороков хочет получать авторские отчисления и заводит сайд-проект.

  • Алена Апина идет на свидание с продюсером Александром Иратовым.
  • «Комбинация» снимает клип на песню «Бухгалтер».

  • Александр Шишинин крайне негативно относится к отношениям девушек в группе, потому что не хочет, чтобы личная жизнь отвлекала их от творчества.

  • Продюсер Максим Базыкин и Александр Шишинин обсуждают перспективы «Комбинации». Последний хочет гастроли группы по Америке, а первый настаивает, что коллективу нужно продолжать давать концерты в России.

  • Алена Апина устраняет соперницу на пути к Александру Иратову.

  • Столкнувшись с тупиком в развитии группы, Шишинин идет вразнос и изменяет жене.

Комбинация Wink: расписание серий. Дата выхода сериала «Комбинация»: расписание релиза эпизодов

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