Что показали в 6 эпизоде сериала «Комбинация»
Сегодня, 10 октября, на Wink состоялась премьера шестого эпизода сериала «Комбинация» о творческом пути легендарной поп-группы.
Что показали в 6-й серии «Комбинации»
Осторожно: спойлеры!
- Алена Апина приезжает к больной маме. Мама сообщает, что потеряла работу и просит денег на время, пока не найдет новую. Певица сочиняет песню «Бухгалтер».
- «Комбинация» продолжает гастроли и устраивает вечеринку под песню «Зоопарк» группы «Гражданская оборона». Александр Шишинин недоволен поведением коллектива.
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Татьяна Иванова идет на свидание с незнакомым человеком и попадает в очень опасную ситуацию.
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Виталий Окороков хочет получать авторские отчисления и заводит сайд-проект.
- Алена Апина идет на свидание с продюсером Александром Иратовым.
- «Комбинация» снимает клип на песню «Бухгалтер».
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Александр Шишинин крайне негативно относится к отношениям девушек в группе, потому что не хочет, чтобы личная жизнь отвлекала их от творчества.
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Продюсер Максим Базыкин и Александр Шишинин обсуждают перспективы «Комбинации». Последний хочет гастроли группы по Америке, а первый настаивает, что коллективу нужно продолжать давать концерты в России.
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Алена Апина устраняет соперницу на пути к Александру Иратову.
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Столкнувшись с тупиком в развитии группы, Шишинин идет вразнос и изменяет жене.