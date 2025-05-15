Стало известно, когда выйдет сериал «Чужой: Земля»
Издание Variety сообщило, что премьера сериала «Чужой: Земля» пройдет 12 августа. События проекта развернутся за два года до всего произошедшего в фильме «Чужой», на Земле в 2120-м году.
По словам шоураннера сериала Ноя Хоули, в проекте ему хотелось поднять ставки: «События проектов про Чужих всегда разворачиваются в тюрьмах, на космических кораблях. И я задумался, а что если приоткрыть дверь и поднять ставки. Что произойдет, если не получится их удержать в закрытом пространстве?».
Кто снялся в сериале «Чужой: Земля»
В научно-фантастическом сериале снялись Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Дэвид Рисдаль, Сэмюэл Бленкин, Дьем Камилль Гбогу, Эрана Джеймс, Адарш Гурав и Кит Янг.
Тизер сериала «Чужой: Земля»
Где смотреть сериал «Чужой: Земля»
Эпизоды «Чужой: Земля» будут доступны на Hulu.
Ранее мы писали, когда выйдет шестой эпизод второго сезона сериала «Одни из нас».