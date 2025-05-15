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Чужой Земля сериал: дата выхода — когда выйдет, трейлер
Фильмы и сериалы

15 мая 2025, 14:30

1 мин.

Стало известно, когда выйдет сериал «Чужой: Земля»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Чужой: Земля», реж. Дана Гонсалес, Угла Хейксдоуттир, Ной Хоули, 20th Television, FX Productions, Scott Free Productions
Фото Кадр из сериала «Чужой: Земля», реж. Дана Гонсалес, Угла Хейксдоуттир, Ной Хоули, 20th Television, FX Productions, Scott Free Productions

Издание Variety сообщило, что премьера сериала «Чужой: Земля» пройдет 12 августа. События проекта развернутся за два года до всего произошедшего в фильме «Чужой», на Земле в 2120-м году.

По словам шоураннера сериала Ноя Хоули, в проекте ему хотелось поднять ставки: «События проектов про Чужих всегда разворачиваются в тюрьмах, на космических кораблях. И я задумался, а что если приоткрыть дверь и поднять ставки. Что произойдет, если не получится их удержать в закрытом пространстве?».

Кто снялся в сериале «Чужой: Земля»

В научно-фантастическом сериале снялись Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Дэвид Рисдаль, Сэмюэл Бленкин, Дьем Камилль Гбогу, Эрана Джеймс, Адарш Гурав и Кит Янг.

Тизер сериала «Чужой: Земля»

Где смотреть сериал «Чужой: Земля»

Эпизоды «Чужой: Земля» будут доступны на Hulu.

Ранее мы писали, когда выйдет шестой эпизод второго сезона сериала «Одни из нас».

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