Когда выйдет 6-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»

На HBO вышло пять эпизодов второго сезона сериала «Одни из нас». Проект по мотивам компьютерной игры The Last of Us рассказывает об Элли (Белла Рамзи) и Дине (Изабела Мерсед), которые пытаются найти убийц Джоэла (Педро Паскаль) ради восстановления справедливости.

Когда выйдет 5-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»

Шестая серия второго сезона «Одних из нас» выйдет 18 мая.

Трейлер 2-го сезона «Одних из нас»