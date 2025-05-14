Когда выйдет 6-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»
На HBO вышло пять эпизодов второго сезона сериала «Одни из нас». Проект по мотивам компьютерной игры The Last of Us рассказывает об Элли (Белла Рамзи) и Дине (Изабела Мерсед), которые пытаются найти убийц Джоэла (Педро Паскаль) ради восстановления справедливости.
Когда выйдет 5-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»
Шестая серия второго сезона «Одних из нас» выйдет 18 мая.
Трейлер 2-го сезона «Одних из нас»
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9 июн 19:30