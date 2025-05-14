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Одни из нас сериал 2 сезон: когда выйдет 6 серия — дата
Фильмы и сериалы

14 мая 2025, 14:00

1 мин.

Когда выйдет 6-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас», реж. Крэйг Мазин, Нил Дракманн, Питер Хоар, Max
Фото Кадр из сериала «Одни из нас», реж. Крэйг Мазин, Нил Дракманн, Питер Хоар, Max

На HBO вышло пять эпизодов второго сезона сериала «Одни из нас». Проект по мотивам компьютерной игры The Last of Us рассказывает об Элли (Белла Рамзи) и Дине (Изабела Мерсед), которые пытаются найти убийц Джоэла (Педро Паскаль) ради восстановления справедливости.

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Когда выйдет 5-й эпизод 2-го сезона сериала «Одни из нас»
Шестая серия второго сезона «Одних из нас» выйдет 18 мая.

Трейлер 2-го сезона «Одних из нас»

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