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Злая Навсегда 2025: постер, сюжет и дата выхода
Фильмы и сериалы

15 мая 2025, 17:15

1 мин.

Опубликован первый постер сиквела мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures

Universal Pictures представил первый постер сиквела мюзикла «Злая». Продолжение получило подзаголовок «Навсегда». В завершающей главе истории к ролям Эльфабы и Глинды вернулись Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Постер фильма «Злая: Навсегда»

Постер фильма «Злая: Навсегда», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures
Фото Постер фильма «Злая: Навсегда», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures

Первая часть «Злой» рассказывала о знакомстве, дружбе и противостоянии двух ведьм страны Оз. «Сказку о ведьме Запада» высоко оценили зрители и критики. Картина получила восемь номинаций на «Оскар» и забрала две золотые статуэтки — за лучшую работу художника-постановщика и лучшие костюмы.

&laquo;Злая: Сказка о&nbsp;ведьме запада&raquo;: что известно о&nbsp;мюзикле с&nbsp;Арианой Гранде и&nbsp;Синтией Эриво.«Злая: Сказка о ведьме Запада»: что известно о мюзикле с Арианой Гранде и Синтией Эриво

Кто снялся в мюзикле «Злая: Навсегда»

Также в сиквеле «Злой» снялись Джефф Голдблюм, Мишель Йео, Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Марисса Боде, Питер Динклэйдж и Адам Джеймс.

Когда выйдет мюзикл «Злая: Навсегда»

Премьера сиквела «Злая: Навсегда» пройдет 21 ноября.

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