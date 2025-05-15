Опубликован первый постер сиквела мюзикла «Злая» с Арианой Гранде и Синтией Эриво

Universal Pictures представил первый постер сиквела мюзикла «Злая». Продолжение получило подзаголовок «Навсегда». В завершающей главе истории к ролям Эльфабы и Глинды вернулись Ариана Гранде и Синтия Эриво.

Постер фильма «Злая: Навсегда»

Фото Постер фильма «Злая: Навсегда», реж. Джон М. Чу, Universal Pictures

Первая часть «Злой» рассказывала о знакомстве, дружбе и противостоянии двух ведьм страны Оз. «Сказку о ведьме Запада» высоко оценили зрители и критики. Картина получила восемь номинаций на «Оскар» и забрала две золотые статуэтки — за лучшую работу художника-постановщика и лучшие костюмы.

Кто снялся в мюзикле «Злая: Навсегда»

Также в сиквеле «Злой» снялись Джефф Голдблюм, Мишель Йео, Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Марисса Боде, Питер Динклэйдж и Адам Джеймс.

Когда выйдет мюзикл «Злая: Навсегда»

Премьера сиквела «Злая: Навсегда» пройдет 21 ноября.