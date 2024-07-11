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Чистые 1 сезон: где смотреть все серии онлайн — сколько серий
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:25

1 мин.

Где смотреть сериал «Чистые»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Чистые»
Фото Кадр из сериала «Чистые»
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24 июня состоялась премьера первого сезона сериала Николая Хомерики «Чистые» о куртизанках, которые мечтают обрести свободу. Автором сценария проекта выступил Александр Родионов.

«Эта история — о человеческих пороках и грехах, которые, я бы сказал, не поменялись даже с ходом истории: спустя сто лет люди так же стремятся к чему-то неизведанному, но зачастую это оказывается лишь неправильно поставленными целями», — считает постановщик.

В «Чистых» снялись Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн.

Еще до премьеры первого сезона, 18 июня стало известно, что сериал «Чистые» продлен на второй сезон.

Где смотреть все серии «Чистых»

Все серии многосерийного проекта «Чистые» выходят на платформе Wink. Сейчас к просмотру доступны пять эпизодов. Следующая, шестая серия выйдет 22 июля. Всего в первом сезоне будет 8 эпизодов.

Трейлер сериала «Чистые»

Чистые, 2024. Сериал «Чистые»: расписание релиза эпизодов

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