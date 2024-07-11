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Субстанция: тизер и дата выхода в России, Деми мур и актеры
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Сегодня, 20:00

1 мин.

Вышел тизер боди-хоррора «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Субстанция»
Фото Кадр из фильма «Субстанция»
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MUBI опубликовал тизер боди-хоррора «Субстанция», главные роли в котором сыграли Деми Мур и Маргарет Куолли.

По сюжету картины известная актриса теряет работу из-за возраста. Стремясь сохранить карьеру, главная героиня принимает препарат под названием «Субстанция», надеясь вернуть себе молодость.

В фильме также снялись Деннис Куэйд, Пепе Балдеррама, Оскар Лесаж, Гор Абрамс, Мэттью Геци, Александра Бартон и Филип Шурер.

«Субстанция» выйдет в российский прокат 19 сентября.

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