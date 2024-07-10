Сериал «Чистые»: расписание релиза эпизодов
На платформе Wink вышли первые четыре эпизода сериала «Чистые» о куртизанках, борющихся за счастье в дореволюционном Петербурге.
Режиссером проекта выступил Николай Хомерики («Спасти единственного сына»), а сценарий сериала написал Александр Родионов («Море волнуется раз»).
В «Чистых» снялись Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн.
Расписание релиза эпизодов сериала «Чистые»
|1 серия
|24 июня
|2 серия
|24 июня
|3 серия
|1 июля
|4 серия
|8 июля
|5 серия
|11 июля
|6 серия
|22 июля
|7 серия
|29 июля
|8 серия
|5 августа
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