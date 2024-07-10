Сериал «Чистые»: расписание релиза эпизодов

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На платформе Wink вышли первые четыре эпизода сериала «Чистые» о куртизанках, борющихся за счастье в дореволюционном Петербурге.

Режиссером проекта выступил Николай Хомерики («Спасти единственного сына»), а сценарий сериала написал Александр Родионов («Море волнуется раз»).

В «Чистых» снялись Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов и Марк Эйдельштейн.

Расписание релиза эпизодов сериала «Чистые»