Чем закончился сериал «Пацаны»: гид по финалу эпизода «Кровь и кость»
Эпоха «Пацанов» подошла к концу. На платформе Prime Video вышел финальный эпизод пятого сезона, поставивший точку в истории противостояния Билли Бутчера и Хоумлендера. Собрали для вас все главные события и развязку культового сериала в нашем рекапе эпизода «Кровь и кость».
Что показали в 8-м эпизоде 5-го сезона сериала «Пацаны»
- Финальный эпизод начинается со сцены прощания с Французиком, который героически погиб в седьмом эпизоде.
- Рискованный план Бутчера и Французика сработал: Кимико, получившая способность лишать супергероев их сил, использует ее на Сестре Сэйдж. Это освобождает Сэйдж от интеллекта, позволяя наслаждаться «Островом любви» без иглы.
- «Пацаны» пытаются сорвать план Хоумлендера по перезагрузке вселенной. Для этого они проникают в Белый дом. На месте команда понимает, что попала в засаду, но их спасает Эшли.
- Группа разделяется. Молоко Матери и Хьюи ликвидируют Отца Нашего, заставив его звуковую суперсилу обернуться против него. Тем временем Старлайт снова сталкивается с Глубиной: она сбрасывает противника в океан, где тот погибает от рук морских обитателей, которых постоянно мучил.
- Кимико, Райан и Бутчер находят лидера «Семерки» в Овальном кабинете. Воспоминания о погибшем Французике провоцируют у Кимико мощный выброс энергии, который навсегда лишает Хоумлендера суперсил. Однако под удар радиации попадают также Райан и Бутчер. Потеряв суперсилы, лидер «Пацанов» убивает своего заклятого врага на глазах у всего мира.
- Смерть Хоумлендера не останавливает Бутчера: он уверен, что корпорация Vought продолжит функционировать. Билли забирает вирус и пытается распылить его через систему полива в Башне, но колеблется, когда видит Хьюи. В итоге Хьюи вынужден застрелить Бутчера, чтобы спасти остальных.
- Любимый пес Бутчера, Террор, мирно умирает во сне от старости. После ликвидации угрозы Сингер возвращается на пост президента, а Кимико улетает во Францию, чтобы почтить память Французика.
- Хьюи и Старлайт узнают, что ждут дочь. Пара принимает решение назвать девочку Робин — в честь первой девушки Хьюи, которую Поезд-А сбил в самом первом эпизоде сериала.
Последние новости
24 мая 20:05
22 мая 21:35