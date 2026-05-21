Чем закончился сериал «Пацаны»: гид по финалу эпизода «Кровь и кость»

Эпоха «Пацанов» подошла к концу. На платформе Prime Video вышел финальный эпизод пятого сезона, поставивший точку в истории противостояния Билли Бутчера и Хоумлендера. Собрали для вас все главные события и развязку культового сериала в нашем рекапе эпизода «Кровь и кость».

Финальный эпизод начинается со сцены прощания с Французиком, который героически погиб в седьмом эпизоде.

Рискованный план Бутчера и Французика сработал: Кимико, получившая способность лишать супергероев их сил, использует ее на Сестре Сэйдж. Это освобождает Сэйдж от интеллекта, позволяя наслаждаться «Островом любви» без иглы.

«Пацаны» пытаются сорвать план Хоумлендера по перезагрузке вселенной. Для этого они проникают в Белый дом. На месте команда понимает, что попала в засаду, но их спасает Эшли.

Группа разделяется. Молоко Матери и Хьюи ликвидируют Отца Нашего, заставив его звуковую суперсилу обернуться против него. Тем временем Старлайт снова сталкивается с Глубиной: она сбрасывает противника в океан, где тот погибает от рук морских обитателей, которых постоянно мучил.

Кимико, Райан и Бутчер находят лидера «Семерки» в Овальном кабинете. Воспоминания о погибшем Французике провоцируют у Кимико мощный выброс энергии, который навсегда лишает Хоумлендера суперсил. Однако под удар радиации попадают также Райан и Бутчер. Потеряв суперсилы, лидер «Пацанов» убивает своего заклятого врага на глазах у всего мира.

Смерть Хоумлендера не останавливает Бутчера: он уверен, что корпорация Vought продолжит функционировать. Билли забирает вирус и пытается распылить его через систему полива в Башне, но колеблется, когда видит Хьюи. В итоге Хьюи вынужден застрелить Бутчера, чтобы спасти остальных.

Любимый пес Бутчера, Террор, мирно умирает во сне от старости. После ликвидации угрозы Сингер возвращается на пост президента, а Кимико улетает во Францию, чтобы почтить память Французика.