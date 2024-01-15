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Большая гонка Ауди против Лянчи: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

В российский прокат выйдет спортивная драма «Большая гонка. Ауди против Лянчи»

Премьера фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи» пройдет 18 января
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи».
Фото Кадр из фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи»
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18 января пройдет российская премьера спортивной драмы Стефано Мордини «Большая гонка. Ауди против Лянчи». Сюжет проекта основан на реальных событиях и расскажет о соперничестве команд Audi Quattro и Lancia 037 на Чемпионате мира по ралли 1983 года.

Перед зрителем развернется история битвы двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулем которых сидели лучшие в мире пилоты.

В фильме снялись Хейли Беннетт, Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Кэти Кларксон-Хилл, Фолькер Брух, Эстер Гаррель, Брюно Гуэри, Карлотта Верни, Кай Портман и Якопо Рампини.

Ранее мы писали, что цифровая премьера картины «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет 23 января.

Рецензия на&nbsp;фильм &laquo;Следующий гол&nbsp;&mdash; победный&raquo;, новый фильм про футбол Тайки Вайтити. Фильм про футбол на краю света: вышел «Следующий гол — победный» от режиссера Тайки Вайтити

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