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Романовы преданность и предательство фильм 2026: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры
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20 августа, 23:00

1 мин.

Вышел первый трейлер исторической драмы «Романовы: преданность и предательство»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Романовы: преданность и предательство», реж. Василий Чигинский, Solivs
Фото Кадр из фильма «Романовы: преданность и предательство», реж. Василий Чигинский, Solivs

Компания «Наше кино» опубликовала первый трейлер масштабной исторической драмы «Романовы: преданность и предательство». Картина посвящена заключительной главе в истории трехсотлетней императорской династии.

Режиссером картины стал Василий Чигинский («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), а сценарий написали Сергей Козлов и Алексей Каранович.

Сюжет фильма охватывает переломный и трагический период российской истории с 1914 по 1918 годы. В центре повествования — последние годы жизни императора Николая II и его семьи на фоне Первой мировой войны, Февральской революции, предательства ближайшего окружения и последующего расстрела в Екатеринбурге.

Создатели обещают пролить свет на малоизвестные факты из рассекреченных архивных документов и показать истинные причины падения Российской империи.

Кто снялся в фильме «Романовы: преданность и предательство»

В картине снялись Виталий Кищенко, Ксения Кутепова, Денис Пропалов, Мария Маслова, Дарья Похило, Маргарита Дьяченкова, Тинатин Пачкория, Антон Батырев, Иван Колесников и Екатерина Гусева.

Трейлер фильма «Романовы: преданность и предательство»

Когда выйдет фильм «Романовы: преданность и предательство»

Премьера фильма «Романовы: преданность и предательство» в кинотеатрах запланирована на 24 сентября. Позже на телеэкранах ожидается выход расширенной 12-серийной версии проекта.

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