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Мажор 6 сезон: что известно, когда выйдет — Павел Прилучный
Сериалы

20 августа, 21:15

1 мин.

Сериал «Мажор» с Павлом Прилучным продлен на 6-й сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов, Плюс Студия, «Бар Продакшн»
Фото Кадр из сериала «Мажор», реж. Сергей Пикалов, Плюс Студия, «Бар Продакшн»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил о продлении одного из главных отечественных хитов — криминальной драмы «Мажор». Новый, шестой по счету сезон выйдет на стриминге в 2027 году.

Действие новых серий развернется в Сочи. Сюжет сосредоточится вокруг расследования дела о похищении девушек, которым займется подпольное агентство Игоря Соколовского «Честные люди». Поиски приведут главного героя к новому начальнику местной полиции Роману Замятину (его сыграет австрийский актер Вольфганг Черни).

К своим ролям также вернутся Павел Чинарев, Александр Обласов, Лиза Шакира и Анна Цуканова-Котт. Режиссерское кресло проекта занял Владимир Битоков.

Напомним, что франшиза стартовала еще в 2014 году. За это время вышло пять сезонов шоу и три полнометражных фильма, а общая аудитория проекта превысила 9,9 миллиона человек.

Мажор, сериал, 5 сезон.«Честные люди»: что известно о 5-м сезоне сериала «Мажор» с Павлом Прилучным

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