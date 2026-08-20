Сериал «Мажор» с Павлом Прилучным продлен на 6-й сезон

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил о продлении одного из главных отечественных хитов — криминальной драмы «Мажор». Новый, шестой по счету сезон выйдет на стриминге в 2027 году.

Действие новых серий развернется в Сочи. Сюжет сосредоточится вокруг расследования дела о похищении девушек, которым займется подпольное агентство Игоря Соколовского «Честные люди». Поиски приведут главного героя к новому начальнику местной полиции Роману Замятину (его сыграет австрийский актер Вольфганг Черни).

К своим ролям также вернутся Павел Чинарев, Александр Обласов, Лиза Шакира и Анна Цуканова-Котт. Режиссерское кресло проекта занял Владимир Битоков.

Напомним, что франшиза стартовала еще в 2014 году. За это время вышло пять сезонов шоу и три полнометражных фильма, а общая аудитория проекта превысила 9,9 миллиона человек.