Анна Пересильд рассказала, что случайно попала на кастинг в сериал «Слово пацана»

В интервью Лауре Джугелии Анна Пересильд призналась, что случайно попала на кастинг в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Я совершенно случайно поехала с мамой на фестиваль «Короче», который проходил в Калининграде. Там мы пересеклись с нашим режиссером Андреем Николаевичем (Жора Крыжовников. — Прим. «СЭ») на открытии. Я не была с ним знакома, но я видела его работы. Я не узнала его, но очень им впечатлилась», — рассказала актриса.

Пересильд добавила, что после того, как режиссер рассказал ей о съемках сериала о казанских подростковых группировках, она попросила агента устроить ей кастинг на роль.

Также девушка уточнила, что на пробах даже не было режиссера: «Я была очень уставшей в тот день. Еле выучила текст в дороге, но в итоге все срослось».

«Слово пацана» стал настоящим феноменом среди российских сериалов 2023 года. В проекте Жоры Крыжовникова Анна Пересильд сыграла Айгуль Ахмерову, девушку Марата Суворова (Рузиль Минекаев), судьба которой закончилась трагически.