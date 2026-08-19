Стартовал сериал «Фонари»: расписание релиза эпизодов

16 августа на HBO и HBO Max стартовал сериал «Фонари». Проект стал частью первой главы обновленной киновселенной DC под названием «Боги и монстры», за которую отвечают Джеймс Ганн и Питер Сафран.

В первый сезон вошло восемь серий. Новые эпизоды шоу будут транслироваться еженедельно по воскресеньям вплоть до начала октября.

В центре сюжета «Фонарей» два межгалактических копа: опытный Хэл Джордан в исполнении Кайла Чендлера и новобранец Джон Стюарт, которого сыграл Аарон Пьер. Они прибывают в американскую глубинку штата Небраска, чтобы расследовать загадочное убийство.

Кто снялся в сериале «Фонари»

В сериале «Фонари» снялись Кайл Чендлер, Аарон Пьер, Нэйтан Филлион, Лора Линни, Келли Макдоналд, Гаррет Диллахант, Джейсон Риттер, Пурна Джаганнатан, Николь Ари Паркер и Ульрих Томсен.

Трейлер сериала «Фонари»

Расписание выхода эпизодов сериала «Фонари»