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Фонари сериал 2026: дата выхода серий и расписание — где смотреть
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Сегодня, 19:00

1 мин.

Стартовал сериал «Фонари»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Фонари», реж. Джеймс Хоуз, Гита Васант Пател, Алик Сахаров и др., Warner Bros. Television, Home Box Office (HBO), DC Studios, Legacy Effects
Фото Кадр из сериала «Фонари», реж. Джеймс Хоуз, Гита Васант Пател, Алик Сахаров и др., Warner Bros. Television, Home Box Office (HBO), DC Studios, Legacy Effects

16 августа на HBO и HBO Max стартовал сериал «Фонари». Проект стал частью первой главы обновленной киновселенной DC под названием «Боги и монстры», за которую отвечают Джеймс Ганн и Питер Сафран.

В первый сезон вошло восемь серий. Новые эпизоды шоу будут транслироваться еженедельно по воскресеньям вплоть до начала октября.

В центре сюжета «Фонарей» два межгалактических копа: опытный Хэл Джордан в исполнении Кайла Чендлера и новобранец Джон Стюарт, которого сыграл Аарон Пьер. Они прибывают в американскую глубинку штата Небраска, чтобы расследовать загадочное убийство.

Кто снялся в сериале «Фонари»

В сериале «Фонари» снялись Кайл Чендлер, Аарон Пьер, Нэйтан Филлион, Лора Линни, Келли Макдоналд, Гаррет Диллахант, Джейсон Риттер, Пурна Джаганнатан, Николь Ари Паркер и Ульрих Томсен.

Трейлер сериала «Фонари»

Расписание выхода эпизодов сериала «Фонари»

1 серия 16 августа
2 серия 23 августа
3 серия 30 августа
4 серия 6 сентября
5 серия 13 сентября
6 серия 20 сентября
7 серия 27 сентября
8 серия 4 октября
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