Что известно о смерти актера Романа Мадянова

Советский и российский актер театра и кино Роман Мадянов умер на 63-м году жизни, сообщают отечественные СМИ. Причиной смерти стал рак легких.

Что известно о смерти Романа Мадянова

Первой трагическую новость сообщила телеведущая и актриса Екатерина Стриженова в своем Telegram-канале.

«Рома, дорогой! Сколько раз мы рыбачили, и ты всегда побеждал, потому что рыба шла к тебе на удочку с удовольствием... Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного!» — написала телеведущая.

Фото Андрей Эрштрем, Известия

По сообщениям российских СМИ, причиной смерти Романа Мадянова стала онкология.

История болезни Романа Мадянова

Рак легких Роману Мадянову диагностировали в 2020 году, но прогрессировать болезнь начала прошлой весной.

По данным SHOT, тогда у артиста обнаружили злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также в ходе обследования были выявлены кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени. Артист проходил противоопухолевое лечение.

Помимо онкологии, у Мадянова диагностировали коксартроз. Ему сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.

Актер продолжал сниматься до последнего. Обострилось состояние две недели назад. У Романа Сергеевича появились проблемы с дыханием, он перестал вставать с кровати и уже ничего не ел.

Сын актера отметил, что последний разговор с отцом у него состоялся накануне. Мадянов-старший похвалил новый перочинный ножик сына. По его словам, актеру очень нравилось холодное оружие.

Чем знаменит Роман Мадянов

Актер начал сниматься в кино с 1970-х годов. Его первая главная роль — Гекльберри Финн в фильме «Совсем пропащий» Георгия Данелии. Также он снимался в проектах «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «12», «Левиафан». Особенную популярность среди российского зрителя ему принесла роль полковника Колобкова в сериале «Солдаты». Всего в его фильмографии более 200 работ.

Фото Кадр из сериала «Солдаты»

Также Роман Мадянов является четырехкратным лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Он дважды становился лауреатом премии «Золотой орел»: за лучшую мужскую роль в фильме «12» и за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Левиафан».

Сейчас более десяти кинопроектов с участием артиста находятся в стадии производства. Два из них планируются к выходу в октябре и ноябре: комедия «Битва пап» и драма «Любовь Советского Союза».

Личная жизнь Романа Мадянова

В 1992 году Роман Мадянов женился. Супругу зовут Наталья. Она ранее работала театральным осветителем. Познакомилась пара в театре имени Маяковского. В 1993 году у них родился сын Роман.

Где будет похоронен Роман Мадянов

Романа Мадянова похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области в эту пятницу, 27 сентября.