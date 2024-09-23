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Преступление и наказание сериал 2024: сюжет и актеры, трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

4 мин.

«Преступление и наказание»: что известно о сериале с Иваном Янковским

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Преступление и наказание»
Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание»
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26 октября на «Кинопоиске» пройдет премьера новой многосерийной адаптации «Преступления и наказания». Рассказываем обо всем, что известно о сериале с Иваном Янковским.

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Сюжет сериала «Преступление и наказание»

Действие сериала разворачивается в современном Санкт-Петербурге. Студент Родион Раскольников устал от безработицы и безденежья. Главный герой постоянно думает о бессмысленности своего существования, и эти мысли в итоге приводят его к убийству старухи-микрокредиторши.

Раскрыть кровавое дело пытается следователь Порфирий Петрович. «Существуют будто бы на свете такие люди, которые полное право имеют совершать преступление», — рассуждает следователь.

«Хочу напомнить, что есть черта, переступать которую нельзя», — добавляет он.

Создатели сериала «Преступление и наказание»

Режиссером современной версии «Преступления и наказания» выступил Владимир Мирзоев, известный по работе над такими проектами, как «Топи» и «Внутри убийцы».

«Величие русской литературы в том, что эти тексты продолжают жить. Что вместе с рекой времени они остаются важными текстами, продолжают нам говорить о чем-то, о чем мы думаем, что нас тревожит, пугает, будоражит. Ведь не каждый текст остается во времени, понимаете?» — говорил режиссер.

Кроме того, Владимир Мирзоев считает, что проблематика великого романа Федора Михайловича Достоевского по-прежнему для нас актуальна.

«Взаимоотношения человека со злом, как рождается зло, из каких идей оно рождается, бунт человек против Бога. Все это никуда не делось, мы по-прежнему живем в круге этих проблем, разве нет?» — отметил постановщик.

Сценарий «Преступления и наказания» написала Анастасия Мирзоева, также работавшая над детективным сериалом «Внутри убийцы». Руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев подчеркнул, что, несмотря на то что действие сериала перенесено в современность, его сценарий близок к авторскому тексту.

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Продюсерами проекта стали Владимир Маслов («Кто там?»), Ольга Филипук («Министерство неджентльменских дел»), Михаил Китаев («На автомате»), Мурад Омаров («Либерея: Охотники за сокровищами») и Ася Гладковская («Метод»).

Кадр из сериала «Преступление и наказание»
Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание»

Иван Янковский рассказывал, что подготовиться к роли Раскольникова ему помогли картины одного из первых представителей экспрессионизма Эдварда Мунка: «Не могу сказать, что при подготовке использовал какой-то определенный метод. Искал вдохновение в литературе, живописи, пытался найти художника, который мог бы через картины для меня открыть этот внутренний мир автора. И им оказался Эдвард Мунк».

Янковский добавил, что идея создания «Преступления и наказания» пришла к нему на съемках сериала «Топи».

«Я почему-то решил спросить у Владимира Владимировича (Мирзоева. — Прим. ред.): а не хотели бы вы снять «Преступление и наказание»? И, вы представляете, он тут же ответил, что как раз думал об этом и даже уже подготовил синопсис. Я очень обрадовался, стал думать об этой роли, как это можно лучше сделать», — вспоминал актер.

Кадр из сериала «Преступление и наказание»
Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание»

Актеры и персонажи сериала «Преступление и наказание»

  • Иван Янковский — Родион Раскольников

  • Алена Михайлова — Софья Семеновна Мармеладова

  • Тихон Жизневский — Дмитрий Разумихин, друг Родиона Раскольникова

  • Любовь Аксенова — Дуня Раскольникова, сестра Родиона

  • Юлия Снигирь — Марфа Петровна, жена Свидригайлова

  • Владислав Абашин — Аркадий Иванович Свидригайлов

  • Никита Тарасов — Петр Петрович Лужин

  • Виктория Толстоганова — Катерина Ивановна Мармеладова

  • Борис Хвошнянский — Тень

  • Владимир Мишуков — Порфирий Петрович, следователь

  • Олег Дуленин — Семен Захарович Мармеладов

  • Виктория Толстоганова — Катерина Ивановна Мармеладова

  • Ела Санько — старуха-микрокредиторша

  • Юлия Марченко — Пульхерия Александровна Раскольникова

  • Мария Смольникова — Пашенька

Кадр из сериала «Преступление и наказание»
Фото Кадр из сериала «Преступление и наказание»

Трейлер сериала «Преступление и наказание»

Где и когда смотреть сериал «Преступление и наказание»

Эпизоды сериала «Преступление и наказание» будут доступны для просмотра на «Кинопоиске» с 26 октября.

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