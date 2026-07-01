Более 1000 человек приняли участие в благотворительном «МедЗабеге» в Москве

Благотворительный забег для медиков «МедЗабег» собрал более 1100 участников и свыше 100 компаний. Соревнования прошли 21 июня, в День медицинского работника, в Мещерском парке.

В этом году участники вышли на старт индивидуального забега на 5 км, а также корпоративной эстафеты, состоящей из пяти этапов по 1 км.

Кроме того, в рамках программы состоялись детские старты. На дистанцию вышли более 100 участников в возрасте от 3 до 13 лет, а самым юным бегуном стал двухлетний Захар, который вместе с мамой преодолел свои первые 500 метров.

Для участников и гостей также подготовили концертную программу с участием звезд российской эстрады.

Организаторами забега выступили сеть клиник «Будь Здоров» и Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения. «Спорт-Экспресс» — информационный партнер события.

Средства, собранные за счет регистрационных взносов, будут направлены благотворительному фонду, который помогает взрослым людям с онкологическими заболеваниями и их близким, а также фонду развития инклюзии в спорте.

«МедЗабег» проводится с 2015 года и объединяет медицинских работников, любителей бега и корпоративные команды.