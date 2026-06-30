Шеф-редактор по спецпроектам «СЭ» выступила на форуме «Спорт и Бизнес — 2026»

25 июня в Москве состоялся форум «Спорт и Бизнес — 2026». На мероприятии ключевые фигуры индустрии обсудили ключевые векторы развития отрасли и способы популяризации спортивного рынка. В форуме приняла участие Мария Маркова, шеф-редактор по спецпроектам «Спорт-Экспресса».

Ее выступление было посвящено партнерствам и спонсорству в спорте. По мнению Марии, спортивный бизнес переживает существенные изменения. Простой демонстрации логотипа, размещения спортсмена в кадре и формального обозначения партнерства уже недостаточно. Бизнесу необходим четкий и измеримый результат: рост узнаваемости, повышение вовлеченности аудитории, укрепление доверия, увеличение продаж либо выраженный репутационный эффект.

«Даже если у амбассадора миллионы подписчиков, дальше нужна история. Нужна живая интеграция с понятной ролью. Не дежурные фразы, которые спортсмен должен сказать по брифу, а то, что звучит честно, естественно и уместно. Это новый поворот для спортивных партнерств. И с ним пока не все готовы согласиться», — отметила Мария.