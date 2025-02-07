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Василия Ливанова выписали из больницы
Жизнь и общество

7 февраля 2025, 14:15

1 мин.

Василия Ливанова выписали из больницы

Мария Задорожная
Автор
Василий Ливанов
Фото Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Global Look Press

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена сообщила агентству «Москва», что супруга выписали из больницы. Она объяснила, что актера часто госпитализируют из-за нехватки железа. Поэтому Василия Борисовича периодические отвозят в реанимационный центр, чтобы стабилизировать состояние.

«По сути, его госпитализации — это профилактика. И они, как правило, длятся от нескольких дней до недели. Ничего страшного в этом нет. Надо понимать, у Василия солидный возраст, ему по возрасту необходим этот уход», — объяснила Елена.

26 января супруга Ливанова подтвердила, что актера госпитализировали. При этом она опровергла слухи, что артист попал в больницу из-за расстройства кровообращения головного мозга. Жена Ливанова также назвала слухами информацию, что актер находится в реанимации.

Василий Ливанов стал широко известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.

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