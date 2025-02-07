Василия Ливанова выписали из больницы

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена сообщила агентству «Москва», что супруга выписали из больницы. Она объяснила, что актера часто госпитализируют из-за нехватки железа. Поэтому Василия Борисовича периодические отвозят в реанимационный центр, чтобы стабилизировать состояние.

«По сути, его госпитализации — это профилактика. И они, как правило, длятся от нескольких дней до недели. Ничего страшного в этом нет. Надо понимать, у Василия солидный возраст, ему по возрасту необходим этот уход», — объяснила Елена.

26 января супруга Ливанова подтвердила, что актера госпитализировали. При этом она опровергла слухи, что артист попал в больницу из-за расстройства кровообращения головного мозга. Жена Ливанова также назвала слухами информацию, что актер находится в реанимации.

Василий Ливанов стал широко известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.