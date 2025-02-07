Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снова приедет в Россию

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по роли в сериале «Великолепный век», снова посетит Россию, сообщает ТАСС.

Отмечается, что звезда примет участие в концерте «Музыка турецких сериалов», который состоится в Государственном Кремлевском дворце 10 февраля.

«Кумир Турции станет особым гостем киноконцерта «Музыка турецких сериалов», который состоится 10 февраля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце», — говорится в публикации.

В феврале 2024 года в Москве уже проходило аналогичное мероприятие. По просьбам поклонниц Озчивит снова решил приехать в столицу России.

Сообщается, что кроме музыки из сериалов с участием актера прозвучат композиции из сериалов «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие», «Ветреный».