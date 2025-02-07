Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Звезда Великолепного века Бурак Озчивит снова приедет в Россию
Жизнь и общество

7 февраля 2025, 18:30

1 мин.

Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит снова приедет в Россию

Мария Задорожная
Автор
Бурак Озчивит
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по роли в сериале «Великолепный век», снова посетит Россию, сообщает ТАСС.

Отмечается, что звезда примет участие в концерте «Музыка турецких сериалов», который состоится в Государственном Кремлевском дворце 10 февраля.

«Кумир Турции станет особым гостем киноконцерта «Музыка турецких сериалов», который состоится 10 февраля 2025 года в Государственном Кремлевском дворце», — говорится в публикации.

В феврале 2024 года в Москве уже проходило аналогичное мероприятие. По просьбам поклонниц Озчивит снова решил приехать в столицу России.

Сообщается, что кроме музыки из сериалов с участием актера прозвучат композиции из сериалов «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Правосудие», «Ветреный».

Бураку Озчивиту&nbsp;&mdash; 40 лет: пять лучших ролей звезды турецких сериалов.Бураку Озчивиту — 40 лет: пять лучших ролей звезды турецких сериалов
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Адвокат назвала непредумышленным убийство экс-участника «Дома-2» Лукина
Дзюба — за Португалию, Аршавин — за Францию и Испанию, Ерохин — за зенитовцев. Кого в России будут поддерживать на ЧМ-2026
СМИ сообщили о начале Литвой учений вблизи Калининградской области
Зверев победил Коболли в финале мужского «Ролан Гаррос»
Нидерланды вышли из международной программы обучения ВСУ
Капитан «Детройта» разжег большой скандал? Олимпийский чемпион хочет уйти из клуба
Читайте далее
Продюсер Игорь Матвиенко объяснил успех хита «Сигма-бой»
Следующий материал
Продюсер Игорь Матвиенко объяснил успех хита «Сигма-бой»
Последние новости
5 июн 16:00
Олег Матыцин возглавил жюри премии «Друзья большого спорта»
29 мая 16:30
Стало известно, сколько россияне тратят на спорт и активный досуг
29 мая 06:00
5 российских актрис со спортивным прошлым
27 мая 06:00
Тихий триумф: история Бобби Гибб, которая тайно пробежала Бостонский марафон и изменила историю спорта
22 мая 20:00
Выручка фитнес-клубов увеличилась на 17 процентов, но ее рост обеспечен ценами, а не спросом