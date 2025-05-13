Том Круз потратил миллион рублей, чтобы отвезти возлюбленную в аэропорт

Как сообщает издание The Sun, Том Круз потратил почти миллион рублей, чтобы отвезти возлюбленную Ану де Армас из Лондона в аэропорт Хитроу.

Инсайдер издания заявил, что актер арендовал вертолет за 4 тысячи 850 фунтов стерлингов, а после потратил еще 3 тысячи 812 фунтов стерлингов на VIP-зал для избранницы. В общей сложности поездка вышла звезде фильма «Миссия невыполнима» 8 тысяч 662 фунта стерлингов. Примерно один миллион рублей по нынешнему курсу.

«Том хочет, чтобы Ана знала: она может получить лучшее из лучшего и не задумываться о счете. Он настоящий джентльмен и просто хочет поступить правильно. Если это означает тратить деньги, то так тому и быть», — сказал источник.

Издание подчеркнуло, что стоимость поездки в аэропорт вышла более чем в два раза дороже цены за сам билет для актрисы. При этом состояние Тома Круза оценивается в 450 миллионов фунтов стерлингов.