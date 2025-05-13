Стиль жизни
Том Круз потратил миллион рублей, чтобы отвезти возлюбленную в аэропорт
Жизнь и общество

13 мая, 17:15

1 мин.

Том Круз потратил миллион рублей, чтобы отвезти возлюбленную в аэропорт

Мария Задорожная
Автор
Том Круз и Ана де Армас
Фото Global Look Press

Как сообщает издание The Sun, Том Круз потратил почти миллион рублей, чтобы отвезти возлюбленную Ану де Армас из Лондона в аэропорт Хитроу.

Инсайдер издания заявил, что актер арендовал вертолет за 4 тысячи 850 фунтов стерлингов, а после потратил еще 3 тысячи 812 фунтов стерлингов на VIP-зал для избранницы. В общей сложности поездка вышла звезде фильма «Миссия невыполнима» 8 тысяч 662 фунта стерлингов. Примерно один миллион рублей по нынешнему курсу.

«Том хочет, чтобы Ана знала: она может получить лучшее из лучшего и не задумываться о счете. Он настоящий джентльмен и просто хочет поступить правильно. Если это означает тратить деньги, то так тому и быть», — сказал источник.

Издание подчеркнуло, что стоимость поездки в аэропорт вышла более чем в два раза дороже цены за сам билет для актрисы. При этом состояние Тома Круза оценивается в 450 миллионов фунтов стерлингов.

62-летний Том Круз спровоцировал слухи о&nbsp;новом романе.62-летний Том Круз спровоцировал слухи о новом романе
Состоялся первый день суда над Пи Дидди

  • dedpihto59

    расскажите ещё сколько Том потратил на покупки в Пятёрочке и Магните:clown::bangbang:?

    14.05.2025

  • IQ-87%

    И картой Мир пользуется

    13.05.2025

  • Dim711

    Вертолетчику по СБП перевел

    13.05.2025

  • Олег

    Какие-то жалкие 8,6 тысяч фунтов Ана де Армас и сама может себе позволить потратить.

    13.05.2025

  • Valekka

    Учись,Задорожная!И завидуй! Это тебе не лабуду в СЭ на клаве написывать!!!

    13.05.2025

  • Stabichs

    Я смотрю Круз на рубли перешел. Давно пора. Красавчик!)

    13.05.2025

  • IQ-87%

    Вот и Круз рублями расчитывается

    13.05.2025

    • Следующий материал
    Состоялся первый день суда над Пи Дидди

