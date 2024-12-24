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62-летний Том Круз спровоцировал слухи о новом романе
Жизнь и общество

Сегодня, 14:35

1 мин.

62-летний Том Круз спровоцировал слухи о новом романе

Мария Задорожная
Автор
Маха Дакхил и Том Круз.
Фото Gareth Cattermole, Getty Images
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Недавно 62-летнего актера Тома Круза заметили за романтическим ужином с Махой Дакхил. Девушка является его агентом. Как сообщает Daily Mail, пара оживленно общалась и смеялась. Также спутница специального агента 007 гладила его руку по время беседы.

Издание уверяет, что романтические отношения Круза и Дакхил начали развиваться после встречи на музыкальном фестивале Гластонбери. С тех пор возможных влюбленных видели вместе несколько раз.

Известно, что старшие дети Тома уже взрослые, а отношения с младшей дочкой Сури он прекратил. Однако актер, как передает источник, считает, что вновь может стать отцом.

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