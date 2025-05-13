Стиль жизни
Жизнь и общество

13 мая, 17:40

1 мин.

Состоялся первый день суда над Пи Дидди

Мария Задорожная
Автор
Пи Дидди
Фото AdMedia, Global Look Press

Первый день судебного процесса над продюсером Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс) завершился допросом Дэниела Филлипа. Он заявил, что неоднократно вступал в сексуальные отношения с бывшей девушкой рэпера, Кэсси Вентурой, по указанию самого Комбса, передает People.

Также стало известно, что среди свидетелей, которые будут выступать в суде, присутствуют три женщины: Кэсси Вентура и две неназванные свидетельницы, одна из которых — бывшая сотрудница Комбса.

Так первым свидетелем стал Израэль Флорес, ранее работавший охранником в отеле InterContinental, где Комбс избил Кэсси Вентуру в 2016 году. Также в суде выступил Дэниел Филлип, бывший менеджер мужского стриптиз-шоу. Он заявил, что неоднократно вступал в сексуальные отношения с Кэсси Вентурой за деньги на глазах у рэпера, и что Комбс контролировал их действия. В зале суда присутствовали мать Комбса, Дженис, и его дети, однако во время дачи показаний трое дочерей покинули зал.

Судебные заседания по делу Пи Дидди проходят без фотографий или видеозаписей. При этом судебный процесс будет длительным — около восьми недель. Рэпер, обвиняемый по пяти пунктам, может получить 50 лет тюрьмы, если его вина будет доказана.

Напомним, что Шона Комбса арестовали в сентябре 2024 года по обвинениям в вымогательстве, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и занятии проституцией. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

