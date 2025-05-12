Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стилист Зендаи рассказал, как пройдет свадьба актрисы и Тома Холланда
Жизнь и общество

12 мая, 14:45

1 мин.

Стилист Зендаи рассказал, как пройдет свадьба актрисы и Тома Холланда

Мария Задорожная
Автор
Фото Faye Sadou, Imago, Global Look Press

Стилист Зендаи в интервью изданию The Hollywood Reporter рассказал некоторые подробности о ее предстоящей свадьбе с актером Томом Холландом.

По его словам, пара старается максимально защитить свою личную жизнь от лишнего внимания, и свадьба пройдет в закрытом формате. Он отметил, что не стоит ожидать фотосессий для Vogue или других подобных публикаций. Гостями будут только те, кто действительно близок к ним и уважает их желание сохранить приватность.

«Это будет поистине чудесное платье, но, к сожалению, никто его не увидит», — подчеркнул стилист.

В январе стало известно, что Том Холланд сделал предложение руки и сердца Зендае. Однако точная дата и место проведения торжества все еще неизвестны.

Том Холланд и&nbsp;Зендея: помолвка и&nbsp;свадьба.Том Холланд и Зендея: история любви самой милой пары Голливуда
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Пленный боец ВСУ поблагодарил ВС РФ за свое спасение
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
Суд арестовал экс-президента Бразилии Болсонару по подозрению в побеге
Задержаны члены похищавшей участников СВО банды
Галактионову дадут новую зарплату, но оставят сразу без пяти футболистов и Баринова. Что происходит в «Локомотиве»
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Читайте далее
Эмбер Херд родила двойню
Следующий материал
Эмбер Херд родила двойню

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
09:00
За кулисами славы: 5 громких скандалов с обвинениями в плагиате
21 ноя 16:30
Стилист назвала трендовые образы для встречи Нового года 2026 в детском саду
21 ноя 07:00
Ни дня без уборки: 6 зарубежных звезд, помешанных на чистоте
20 ноя 06:00
Клуб неверных: 6 зарубежных звезд, которые публично признались в изменах
19 ноя 19:00
Зарыли топор войны: 7 ссор знаменитостей, которые закончились перемирием