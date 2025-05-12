Стилист Зендаи рассказал, как пройдет свадьба актрисы и Тома Холланда

Стилист Зендаи в интервью изданию The Hollywood Reporter рассказал некоторые подробности о ее предстоящей свадьбе с актером Томом Холландом.

По его словам, пара старается максимально защитить свою личную жизнь от лишнего внимания, и свадьба пройдет в закрытом формате. Он отметил, что не стоит ожидать фотосессий для Vogue или других подобных публикаций. Гостями будут только те, кто действительно близок к ним и уважает их желание сохранить приватность.

«Это будет поистине чудесное платье, но, к сожалению, никто его не увидит», — подчеркнул стилист.

В январе стало известно, что Том Холланд сделал предложение руки и сердца Зендае. Однако точная дата и место проведения торжества все еще неизвестны.