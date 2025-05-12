Стиль жизни
Эмбер Херд родила двойню: что известно — имена детей
Жизнь и общество

12 мая, 15:15

1 мин.

Эмбер Херд родила двойню

Дарья Хромова
Автор
Фото Maurizio D'Avanzo, Keystone Press Agency, Global Look Press

39-летняя актриса, известная по роли в фильме «Аквамен» и по скандалу со своим бывшим мужем Джонни Деппом, шокировала фанатов новостью в День матери. 11 мая Херд опубликовала неожиданный пост, рассказав, что она родила во второй раз. Она подарила жизнь близнецам, назвав их Агнес и Оушен. Личность отца Херд раскрывать не стала. Ранее актриса уже становилась матерью — в 2021 году у нее родилась дочь Уна Пейдж.

Фото Личный аккаунт Эмбер Херд, соцсети

В трогательном посте Эмбер Херд поделилась своими эмоциями: «Я никогда не забуду День матери в 2025 году. Я испытываю невыразимый восторг, празднуя создание семьи, к которой я стремилась так долго. Сегодня я официально делюсь новостью о том, что в банде Херд появились близнецы. Моя дочь Агнес и сын Оушен наполняют мое сердце и руки. Когда я родила мою первую дочь, Уну, четыре года назад, моя жизнь навсегда изменилась. Я не думала, что смогу стать еще счастливее. Что ж, теперь я счастлива в три раза больше! Я стала матерью в одиночку и на своих условиях, несмотря на проблемы с фертильностью. Я бесконечно благодарна за то, что смогла подойти к этому выбору ответственно и обдуманно. Спасибо всем мамам! Где бы вы ни были сегодня — мы с семьей моей мечты празднуем вместе с вами».

Джонни Депп заявил, что простил Эмбер Херд.Джонни Депп заявил, что простил Эмбер Херд
СМИ: режиссер Александр Митта находится в критическом состоянии
СМИ: режиссер Александр Митта находится в критическом состоянии

