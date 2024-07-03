Французский Vogue назвал самые трендовые купальники 2024 года
Летом 2024 года актуальными будут однотонные цельные купальники и бикини, выполненные в нейтральной цветовой гамме, пишет французский Vogue.
Однако главным модным трендом станут купальники с контрастной окантовкой. Как отмечает журнал, такие детали придают изюминку даже самым базовым моделям, подчеркивают их элегантность и шик.
Последние новости
28 июн 17:10
24 июн 19:20
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже