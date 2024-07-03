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Французский Vogue назвал самые трендовые купальники 2024 года
Жизнь и общество

Сегодня, 12:15

0 мин.

Французский Vogue назвал самые трендовые купальники 2024 года

Мария Маковей
Автор
Девушка в купальнике
Фото CoffeeAndMilk/istockphoto.com
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Летом 2024 года актуальными будут однотонные цельные купальники и бикини, выполненные в нейтральной цветовой гамме, пишет французский Vogue.

Однако главным модным трендом станут купальники с контрастной окантовкой. Как отмечает журнал, такие детали придают изюминку даже самым базовым моделям, подчеркивают их элегантность и шик.

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