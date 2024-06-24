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Назван самый модный цвет лета 2024 года
Жизнь и общество

Сегодня, 19:20

1 мин.

Назван самый модный цвет лета 2024 года

Мария Маковей
Автор
Шарфы ярких цветов
Фото isfineday/istockphoto.com
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Самым модным цветом лета 2024 года признан сливочно-желтый. Об этом сообщает издание New York Post.

В частности, одежда такого оттенка уже представлена в коллекциях таких брендов, как Abercrombie, Reformation, Artizia и Sezane. Артисты, фэшн-блогеры и другие селебрити стали массово появляться на публике в нарядах именно сливочно-желтого цвета. Среди них оказались Хейли Бибер, Эмили Ратаковски, Сабрина Карпентер и другие. Тем временем популярный ритейлер Asos также сообщил об увеличении количества запросов на тему вещей этого оттенка на 98%.

Модные эксперты уверены, что популярность сливочно-желтого связана с актуальностью такого модного течения, как «тихая роскошь», которое предполагает присутствие в образе пастельных оттенков.

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