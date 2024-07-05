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Мисс Москва — 2024: победительница — фото
Жизнь и общество

Сегодня, 19:30

1 мин.

Объявлена победительница конкурса «Мисс Москва — 2024»

Мария Маковей
Автор
«Мисс Москва — 2024» Лилиана Булатова
Фото Global Look Press
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На ВДНХ в рамках выставки «Россия» прошел финал конкурса «Мисс Москва — 2024». Победу одержала 20-летняя Лилиана Булатова. Девушка с 14 лет проходит модельные кастинги, работает у российских дизайнеров, занимается танцами и хорошо знает английский язык. Выступала новая «Мисс Москва — 2024» с девизом «Меняй в своей жизни то, что можешь изменить».

Вместе с победительницей за награду боролись 44 девушки. Всем участницам были предъявлены общие требования: быть не старше 32 лет и ростом от 170 сантиметров. Также конкурсантки должны иметь «какую-то изюминку и шарм».


После победы на конкурсе «Мисс Москва — 2024» Булатова получила возможность принять участие в фестивале «Краса России — 2024», который состоится в Москве 21 июля.

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