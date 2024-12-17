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В каких словах часто неправильно ставят ударение: популярные ошибки
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

5 мин.

Топ-6 слов, в которых неправильно ставят ударение почти все

Сергей Вострецов
Эксперт по голосу и ораторскому мастерству
Рука с мегафоном
Фото AaronAmat, iStock
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Вместе с диктором Сергеем Вострецовым составили подборку самых распространенных ошибок в ударениях и разобрались, как они влияют на впечатление о речи людей.

Почему люди делают ошибки в ударениях

В каждом российском регионе есть свои особенности произношения, из-за которых одно и то же слово может звучать по-разному. Некоторые из них как раз связаны с ударениями. Если человек живет в своем регионе и не покидает его, то он говорит так, как говорят все. То есть ориентируется на большинство, даже если такое произношение не соответствует нормам русского языка.

Однако всегда намного приятнее и интереснее слушать человека, который делает правильные ударения в словах. Да, со временем нормы могут меняться, так как русский язык — живой и постоянно адаптирующийся. Сейчас, например, даже всем известное ударение «звОнит» вместо «звонИт» в некоторых словарях помечается как допустимый в разговорном формате вариант.

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Несмотря на это, стоит постараться не делать хотя бы распространенных ошибок. Это важно для того, чтобы окружающие лучше воспринимали сказанное.

Популярные слова, в которых часто неверно ставят ударение

Правильно говорить: «тОрты», «тОртами», «тОртов». Всегда ударение ставится на О. Проверочное слово «торт», ударение падает на первый слог вне зависимости от числа слогов.

Тут тоже есть проверочное слово — «обеспечить». Значит, всегда надо говорить «обеспЕчение».

ПровОд — это то, что проводит. Это слово и является проверочным. Нужно говорить «водопровОд», «газопровОд», «нефтепровОд», но при этом электрический «прОвод», то есть шнур.

Эта ошибка касается и других похожих слов, например, «договОров» или «договорОв». Ударение во множественном числе остается тем же, какое было в единственном числе: «трЕнеров», «трЕнерами», «договОров», «договОрам». Говорить «тренерАми» и «договорОв» неправильно.

Правильно говорить «каталОг», с ударением на «о».

Девушка разговаривает по телефону
Фото milorad kravic, iStock

Про интернет все говорят постоянно, но о том, как нужно говорить, знают немногие. В словаре, который рекомендован для дикторов и ведущих радио, ударение на первый слог фиксируется как правильное. Значит следует говорить «сЕти», «в сЕти интернет».

Однако допустимо — в разговоре — поставить ударение и на последний слог, сказав «сетИ». Появление такого допущения — знак, что язык начинает адаптироваться к новой норме.
Сергей Вострецов
Эксперт по голосу и ораторскому мастерству

Какие еще частые ошибки можно услышать

Помимо ударений, часто люди ошибаются в склонениях. Например, очень распространенная, нередко встречающаяся на упаковках и ценниках ошибка касается граммов и килограммов. Часто можно услышать и увидеть «20 грамм» или «15 килограмм». Но это неправильно, нужно говорить «20 граммов», «15 килограммов».

Другой пример: чулки и носки. Трудности возникают с тем, чтобы ответить на вопрос «нет чего?»: «чулок» или «чулков», «носок» или «носков». Правильные варианты «чулок» и «носков». Чтобы запомнить правильный ответ, можно воспользоваться мнемонической подсказкой. Короткие носки в ответе «удлиняются», превращаясь в слово «носков». С чулками происходит все наоборот: они длинные, и поэтому «укорачиваются», превращаясь в слово «чулок». Еще одно слово-подсказка, которое поможет не путаться, — Николай (Носков). Вспоминая этого певца, можно вспомнить и правильную форму слова.

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Что делать, чтобы не допускать эти ошибки

Конечно, первыми приходят на ум советы больше читать и больше слушать, причем в основном слушать. У меня как у федерального диктора есть привычка проверять ударение, даже если сомнения возникли по поводу вполне очевидного слова. Сегодня благодаря интернету сделать это можно за считаные секунды.

Я постоянно перепроверяю самого себя. Некоторые варианты ударений кажутся логичными и знакомыми, но при проверке оказываются неправильными. Например, «мАстерски» или «мастерскИ». Всем привычен первый вариант, но правильным будет второй.
Сергей Вострецов
Эксперт по голосу и ораторскому мастерству
Бизнесвумен выступает с докладом
Фото alvarez, iStock

И хотя слова с правильным ударением могут звучать в каком-то смысле менее эстетично, важно придерживаться именно верного варианта. Для этого необходим постоянный контроль, который невозможен без наслушанности.

К сожалению, и в телевизоре, и в фильмах сейчас ошибаются довольно часто. Услышать верные произношение и ударения чаще всего можно в аудиокнигах, записанных зарекомендовавшими себя актерами.

Что еще, кроме ошибок, портит речь

Кроме ошибок в ударениях, речь портят междометия, слова-паразиты, орфоэпически неправильно произнесенные слова.

Нечеткая дикция и вялый артикуляционный аппарат тоже мешают воспринимать сказанное. Если вы мямлите, то просто обесцениваете все сказанное вами. Выражать мысль надо четко, не только подбирая нужные слова, но и уделяя внимание артикуляции. Важен и хорошо поставленный голос. Нужно, чтобы он не был тихим, слишком высоким, чтобы был расслабленным, но одновременно с этим звучал уверенно.

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