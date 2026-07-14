В Санкт-Петербурге и Пушкино прошла серия SUP-турниров

В Санкт-Петербурге и Пушкино 12 июля состоялась серия SUP-соревнований, объединившая профессиональных спортсменов, любителей и юниоров. Участники соревновались в технических гонках в моноклассе — на одинаковых досках, где результат зависел только от уровня подготовки и тактики.



Первый этап прошел на Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге. Помимо гонок, для гостей подготовили мастер-классы и развлекательную программу.



Второй этап состоялся в Пушкино. Несмотря на дождливую погоду, на старт основного заезда вышли 50 спортсменов. Среди участников были победители региональных соревнований, призеры и чемпионы России и мира, а также юниоры, уже имеющие крупные спортивные достижения.



После основных заездов прошли соревнования в дисциплине SUP-тандем, где два спортсмена преодолевают дистанцию на одной доске. В них приняли участие 40 человек. Этот формат становится все более популярным и регулярно появляется в программе российских стартов.



Серия турниров «НА ВИРАЖЕ» завершилась двумя этапами, которые собрали как опытных спортсменов, так и начинающих участников, подтвердив растущий интерес к SUP-серфингу в России.