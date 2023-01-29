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29 января, 17:05

В Российских городах появились курсы красоты и стиля для пенсионеров

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/karlyukav

Не так давно проект «Московское долголетие» запустил курсы по фейсфитнесу и уходу за кожей для пенсионеров, призванные вернуть им молодость и избавить от морщин. Конечно, чудес никто не ожидает, но тема стала довольно популярной. Причем настолько, что уже вышла на федеральный уровень в рамках проекта «Российское долголетие» .

Школа имиджа и стиля для женщин в возрасте 55+ в Тюмени получила название «Элегантный возраст». В ней преподают правила ухода за собой, макияжа, этикета, модельной походки, прически, маникюра и подбора гардероба. Еженедельно проводятся онлайн-лекции и практические мастер-классы. Это курсы, превращающие дам не просто в красавиц, но и в бьюти-волонтеров. Дело в том, что, пройдя обучение, они радуют не только себя, но и помогают сверстницам ознакомиться с новыми трендами.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Увлечения
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