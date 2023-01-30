Эксперт объяснил, почему февраль — самое время для отдыха в Таиланде

Владелец компании по прокату транспорта в России и за рубежом Дмитрий Матвеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему сейчас самое время погостить в Тайланде. «В конце января-феврале в Тае солнечно, море прогревается до +28 °C, начинается сезон фруктов. В Таиланде множество экскурсий для тех, кто не желает «батониться» в шезлонге весь отпуск, доступны экзотические развлечения, в том числе катание на слонах. Цены по российским меркам невысокие», — пояснил эксперт.

Также из плюсов Тайланда — наличие туда прямых рейсов и возможность нахождения без визы до 45 дней. Однако перелет может оказаться довольно длительным, особенно для жителей центральной части России.

Куда еще можно отправиться на отдых в ближайшее время, читайте в полной версии материала в «СЭ».