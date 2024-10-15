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В Москве завершился Международный шахматный турнир
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

В Москве завершился Международный шахматный турнир

Мария Задорожная
Автор
Международный шахматный турнир
Фото Пресс-служба Международного шахматного турнира
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С 4 по 12 октября в Москве проходил Международный шахматный турнир Иви Grand Prix Chess. В нем приняли участие 46 шахматистов из 12 стран, в том числе 12 гроссмейстеров и 7 международных мастеров. Главной целью соревнования было создать шахматистам условия для выполнения международных званий.

По итогам 10 туров судьи определили победителей. Первое место занял спортсмен из Кыргызстана Элдияр Орозбаев, второе — шахматист из России Павел Понкратов, а бронзу турнира получил представитель Беларуси Андрей Горовец. Самый высокий результат среди женщин показала спортсменка из России Александра Димитрова. Также выполнить баллы международных званий удалось трем участникам турнира.

Кроме того, все призеры соревнований получили медали, дипломы и денежные награды.

«Спорт-Экспресс» выступил информационным партнером мероприятия.

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